Léxico Alexandrino

À medida que a polémica da classificação dos exames do Ensino Secundário foi avançando, a equipa do MECI, com o auxílio das lideranças do JNE e EduQA, tem-se destacado pelo uso inovador da língua portuguesa, mobilizando conceitos e expressões que assumiram significados inovadores.O que se segue é um contributo breve para a descodificação da nova semiótica do MECI, porque muito haveria a acrescentar, tamanha a riqueza do léxico usado em configurações a que em raras ou nenhumas vezes o Português chegou.Constrangimento – termo usado para substituir algo que correu muito mal, ao nível da grossa asneira, levando a uma urgente necessidade de alterar procedimentos e corrigir desconformidades (cf. mais abaixo) verificadas num processo que, apesar de todas as evidências, se garante ter corrido bem. Exemplo: “Foi necessário recalendarizar a afixação de pautas devido a constrangimentos no processo de classificação.”Desconformidade – conceito que pretende descrever uma situação em que o que estava previsto se verificou estar completamente desajustado da realidade e das suas condições de concretização, levando a bloqueios e paragens em todo o processo. Exemplo: “Verificaram-se desconformidades no funcionamento da plataforma de classificação e/ou no processo de digitalização dos exames”.Erro – palavra eliminada no léxico, substituída por uma das anteriores, consoante os contextos.Falsidade – declaração alheia que aponta para falhas evidentes no processo de classificação dos exames, mesmo quando acompanhada de provas empíricas. Pelo contrário, não se deve considerar falsidade se um governante disser, à entrada do Parlamento que “todas as provas estão classificadas” quando se verifica rapidamente que estão milhares por classificar na totalidade.Inovação – algo inerentemente bom. Algo que se faz de novo e substitui o que existia antes, necessariamente mau. No limite, a mudança de estado de uma pessoa que se lança de um penhasco e flutua uns segundos é uma inovação em relação a estar com os pés assentes no chão, imóvel.Mudança – ver “inovação”.Item – questão de um exame sujeita a classificação automática ou por um classificador humano, num processo inovador que se diz mais rigoroso e equitativo até ser necessário avaliar a sua fiabilidade através da reapreciação de toda a prova, à moda antiga.Parametrização – mantém o significado original, apenas se tornando mais comum em declarações que pretendem demonstrar que se fez algo complexo.Pauta – algo que se afixa no prazo definido para se substituir diversas vezes até ter os dados completos ou correctos.Remessa – massa de dados de dimensão variável enviada para as escolas, em suporte informático, a qualquer hora do dia ou noite. A partir da primeira, as que se seguem destinam-se a corrigir os erros da anterior.Reportar – comunicar um erro ou falha, desculpem, constrangimento ou desconformidade, detectado no processo de digitalização ou classificação dos exames.Serviços – organismos responsáveis, depois dos professores, directores ou qualquer outra entidade útil para o efeito, por qualquer erro ou falha, desculpem, constrangimento ou desconformidade, que se tenha verificado na concepção, planeamento ou execução de uma política pela qual a “equipa governativa” apenas assume os lados positivos. Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico