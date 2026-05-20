Lajes: para lá da polémica, uma reflexão estratégica

As democracias vivem do escrutínio, da transparência e do debate público. É, por isso, natural que qualquer discussão em torno da utilização de infraestruturas estratégicas nacionais, sobretudo em contextos de elevada sensibilidade internacional, suscite atenção política, mediática e institucional.A recente controvérsia em torno da Base das Lajes inscreve-se precisamente nesse plano. E é legítimo que assim seja.Mas há momentos em que a responsabilidade estratégica de um país exige que se eleve o debate para além da contingência imediata.Porque, sem prejuízo das clarificações políticas e diplomáticas que cada circunstância possa justificar, talvez a questão verdadeiramente relevante seja outra: estamos a discutir o essencial?A Base das Lajes tem sido, ao longo de décadas, um dos mais relevantes ativos estratégicos portugueses no quadro euro-atlântico. Não apenas pelo seu valor histórico, mas sobretudo pela singularidade geográfica que representa. Num mundo onde a geografia continua a moldar poder, influência e capacidade de projeção, essa centralidade não deve ser lida como um legado estático, mas como um ativo dinâmico.Durante mais de uma década, consolidou-se a perceção de que o eixo estratégico internacional se deslocara de forma estrutural para o Indo-Pacífico. O anúncio, em 2011, da reorientação estratégica norte-americana para a Ásia - o chamado pivot to Asia - refletiu uma leitura compreensível da ascensão chinesa como principal desafio sistémico à ordem internacional liderada pelos Estados Unidos.Nesse contexto, muitos concluíram que o Atlântico perderia densidade estratégica.A realidade internacional dos últimos anos aconselha, contudo, uma leitura mais sofisticada.A guerra na Ucrânia, a persistente instabilidade no Médio Oriente, a crescente vulnerabilidade das cadeias logísticas globais, a centralidade da segurança marítima, a relevância crítica das infraestruturas submarinas e a crescente preocupação com a resiliência euro-atlântica demonstram que o espaço atlântico não perdeu importância. Pelo contrário: reencontra uma renovada centralidade estratégica.Portugal, naturalmente, não mudou de geografia. Mas a geopolítica voltou a valorizar aquilo que a geografia portuguesa sempre representou.É neste contexto que a reflexão nacional deveria concentrar-se.Mais do que discutir exclusivamente a gestão de um episódio concreto, por mais legítimo que esse debate seja, importa questionar se Portugal dispõe de uma visão estratégica suficientemente clara para potenciar um dos seus mais relevantes ativos geopolíticos.As Lajes não devem ser pensadas apenas como uma infraestrutura logística ou como um instrumento de gestão casuística de acessos operacionais. Essa leitura é insuficiente perante a transformação do ambiente estratégico internacional.A questão substantiva é saber se Portugal pretende posicionar este ativo numa lógica mais ambiciosa de valor estratégico nacional e aliado.Isso implica refletir sobre o papel dos Açores na arquitetura de segurança euro-atlântica do século XXI.Implica pensar em mobilidade estratégica, vigilância marítima avançada, proteção de infraestruturas críticas, segurança do Atlântico Norte e Sul, resposta a ameaças híbridas, conectividade transatlântica, projeção dual-use e até na articulação entre segurança, tecnologia e economia azul.Implica, em suma, substituir uma lógica predominantemente reativa por uma lógica de construção estratégica.Os países que compreendem o seu posicionamento geopolítico não se limitam a responder a episódios, procuram transformar ativos estruturais em instrumentos de influência, relevância e capacidade negocial.Portugal reúne condições singulares para o fazer.A Base das Lajes, e o ecossistema estratégico açoriano em sentido mais amplo, podem representar muito mais do que uma memória da Guerra Fria ou um instrumento ocasional de apoio operacional.Podem constituir um elemento central de uma estratégia atlântica contemporânea, ajustada às novas realidades da segurança internacional.Talvez seja essa a discussão que importa iniciar.Não para substituir o escrutínio democrático, que é indispensável, mas para garantir que o debate nacional não se esgota na gestão da circunstância e é capaz de acompanhar a escala das transformações em curso.Num tempo de recomposição estratégica internacional, a questão decisiva não é apenas o que aconteceu nas Lajes.A questão decisiva é o que Portugal pretende fazer com a relevância estratégica que a sua geografia, uma vez mais, lhe recorda que possui.