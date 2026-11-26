Não é só na fase preventiva – e em particular no accionamento do nível do alerta máximo frente à tempestade – que o caso de Leiria, no início da ano, traz lições a não desperdiçar no plano nacional. A narração e reflexões há dias trazidas a público com o livro de Gonçalo Lopes (Kristin - Os dias que mudaram Leiria) permitem identificar vários outros pontos a justificar destaque.

Há poucas décadas atrás, em caso de temporais devastadores, avultavam os problemas de circulação física (cortes de estrada, transportes interrompidos, localidades isoladas, muitas vezes só atingíveis por embarcações, etc). Nessas interrupções não sobressaía a condicionante de maior peso a enfrentar hoje: a que resulta da crescente – e já muito extensa – electrificação quer da vida económica quer do quotidiano das pessoas, tanto no tecido urbano como no rural (a “electrificação de tudo” de que alguns falam). Comunicações, fornecimento de água, acesso a combustíveis, actividade produtiva e serviços, cuidados de saúde e de toda a natureza, vida quotidiana – tudo isso pode ser agora, em simultâneo, drasticamente afectado. Como no depoimento agora vindo a lume bem se ilustra, esta nova modalidade de “interrupção do território” pode perdurar, conforme os casos, por dias, por semanas ou por meses.

O autor do livro, presidente da Câmara Municipal de Leiria, é compreensivelmente contido quando aborda “a tensão com a E-Redes”. Contudo, para quem o não tenha vivido, fica agora registado que as entidades a quem cabia responder pela reposição do serviço (e isto vale para a electricidade e também para as telecomunicações) estavam longe de preparadas para o assegurar em prazo razoável, sequer para assumir compromissos precisos: muitos viveram, semana após semana, sem sequer saber quando a reposição lhes chegaria. E o mais grave é a percepção generalizada de que a ausência de prazos se terá devido à incapacidade de previsão e não a uma comunicação deficiente.

As limitadas alterações legislativas entretanto introduzidas estão longe de bastar para impedir, nesse ponto, a repetição: se ocorresse semelhante “interrupção de território” – por acção da natureza ou humana – nada faz crer que a resposta fosse garantidamente diferente. Antes que o experimentemos, é indispensável que o quadro regulatório incorpore um nível bem mais elevado de exigência (como já noutros países se fez).

Uma outra reflexão se impõe. Ao arrepio dos desígnios de desburocratização e simplificação, a evolução registada desde a longínqua criação da “conta temporais”, aferida no terreno, mantém-nos a braços com padrões incompreensíveis. O livro de Gonçalo Lopes proporciona-nos uma impressiva comparação entre o rimo de concretização dos apoios financeiros no caso de fundações, entidades não públicas, incluindo empresas privadas e , do outro lado, a resposta pública. É frente à devastação que menos se aceita que esta divergência se manifeste e amplie. E não pode também aceitar-se, frente a ela, uma perversa distribuição de tarefas administrativas por via da qual o Estado (mais ou menos desconcentrado) afecte às autarquias uma fatia absorvente da carga de procedimentos exigidos pela regulamentação (instrução, tramitação, verificações, vistorias, avaliações etc) guardando para si o momento da decisão final. Isso corresponderia a uma visão predatória do poder local, nos antípodas da escolha dos constituintes. A juntar a muitos outros, são tudo domínios – tem razão o autor – em que as instituições do Estado democrático não podem desperdiçar as lições da experiência vivida.

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico