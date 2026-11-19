É raro que quem tenha sido protagonista num momento extremo da vida da comunidade, num espaço de tempo não medido em anos, mas em meses publique um relato pormenorizado dessa experiência. E ainda por cima, que, para lá da narração, organize as reflexões que a experiência vivida lhe foi suscitando e as lições que dela extrai.

Pois é isso que faz agora o presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, com o seu livro Kristin. Os dias que mudaram Leiria.

Atingida em Janeiro passado pela maior adversidade da sua história recente, é a comunidade local a primeira destinatária: o autor atribui-lhe, aliás, por inteiro o protagonismo na obra de resistência e reconstrução que se seguiu à devastação. Contudo, o alcance da mensagem vai muito para lá desse círculo.

Com as alterações climáticas em curso, ventos de excepcional intensidade, precipitações invulgares, inundações, secas prolongadas, ondas de calor e fenómenos afins tenderão a ser mais frequentes e as lições do que já se viveu não podem ser perdidas.

Os recentes episódios em torno da depressão Charles aí estiveram há poucos dias para o lembrar, abatendo-se sobre o país sem que antes se tivesse conhecido o relatório duma “comissão técnica independente”, de designação parlamentar – tão falada em Fevereiro, publicamente apoiada pelo Presidente da República e hoje tão estranhamente esquecida.

É bem verdade que tentar fazer diferente nunca será bastante se se omitir uma avaliação rigorosa do que esteve mal no início do ano: as falhas por defeito, nesse caso, tenderão a ser compensadas por falhas por excesso.

Como escreve o autor, e aqui plenamente se aplica, tudo o que não fica avaliado e registado tende a ser esquecido ou deficientemente aprendido – e o que não se aprende tende a repetir-se. Por isso, todos os que a qualquer nível respondem pelas missões da protecção civil ganharão em debruçar-se sobre este precioso testemunho.

Já aqui escrevi, em Fevereiro, sobre algumas das omissões institucionais evidenciadas perante o caso extremo vivido, em particular, em Leiria – e não se justifica reincidir. Servindo-me agora de dados e reflexões que neste livro vêm a lume, começo por um dos aspectos mais críticos da actuação estatal nos dias e horas que precederam a chegada da tempestade à região.

Entre outros aspectos, fica nele bem visível – e para o leitor destes dias ainda mais, dado o vivo contraste com o que ocorreu há dias com a depressão Charlie – a deficiente prestação das instituições estatais (e responsáveis por elas) na graduação e accionamento, relativamente à região, do alerta que a precedeu. Leiria foi especialmente atingida por essa falha porque –- diferentemente do decidido em relação a distritos contíguos que receberam o sinal vermelho ao início da tarde da véspera – esse alerta máximo só lhe foi alargado e recebido às 2h57 do próprio dia, ou seja, três horas antes do momento em que, na Base Aérea de Monte Real, seria registada uma rajada de 176km/h.

Para lá de fugazes audições, as instituições democráticas não podem deixar de facultar ao público uma explicação cabal para o critério adoptado na véspera para a delimitação – alheio,sem dúvida, ao princípio da precaução (consagrado na Lei de Bases da Protecção Civil,de 2006). O imprudente recorte distrital decidido em Janeiro não pode ser arquivado pela precavida “nacionalização” do aviso vermelho em Novembro: pelo contrário.

Este livro de Gonçalo Lopes revela-se um contributo de peso para que a experiência não seja desperdiçada por falta de escrutínio à altura da dimensão da adversidade e suas consequências.

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico