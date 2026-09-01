Investimento chinês na Europa volta a subir

Provável choque com a Comissão Europeia: Fábricas meramente montadoras de VE não trazem valor acrescentado para a Europa. Fábricas meramente montadoras de baterias elétricas também não trazem valor acrescentado para os países europeus. Por isso a Comissão Europeia tem insistido na necessidade de o investimento chinês na EU trazer transferência de tecnologia / know how ou contribuir para a criação de tecnologia / know how europeu nos setores do transporte e da mobilidade elétricas, integrando empresas europeias com os fabricantes de VE e baterias. Mas isso não está a suceder. A estratégia europeia de rápida descarbonização no setor dos transportes importa metas muito exigentes para as empresas europeias fabricantes de veículos – para manterem a média das emissões legais, os fabricantes europeus são obrigados a fechar as fábricas produzindo veículos não elétricos, apesar de a maioria da procura ainda ser relativa a carros com motor de injeção. Por outro lado, os baixos preços de VE chineses (em parte decorrentes de massivos subsídios estatais na China, em parte produto de dumping resultante da sobreprodução de VE chineses) estão a acelerar a sua rápida penetração no mercado europeu. Governos de vários países europeus – como o húngaro, o português e o espanhol – estão a facilitar IDE chinês para a instalação de fábricas de VE e baterias elétricas que não aportam qualquer valor acrescentado na cadeia de valor da mobilidade elétrica, apenas contribuindo para a criação de alguns milhares de postos de trabalho locais e a manutenção do setor de componentes automóveis. Se a Comissão Europeia for fiel à sua política enunciada, estes países que estão a permitir tais investimentos em termos idênticos aos da Tailândia e Marrocos – i.e., sem qualquer valor acrescentado na cadeia de valor da mobilidade elétrica – deverão ser sujeitos a penalidades várias.