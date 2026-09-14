Ilha do Fogo: os lugares vazios na sala de aula

O trágico acidente ocorrido na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, que vitimou 25 pessoas, entre elas muitas crianças e adolescentes, deixou uma marca profunda em toda a comunidade. A dimensão da perda torna-se ainda mais dolorosa porque muitas das vítimas pertenciam à mesma escola. Isso significa que, neste início de ano letivo, haverá salas de aula com lugares vazios, amigos que não regressarão, professores em sofrimento e famílias confrontadas com um luto inimaginável.

Perante acontecimentos desta magnitude, a escola não pode funcionar como se nada tivesse acontecido. Mas também não deve assumir que todas as crianças reagirão da mesma forma. Algumas precisarão de falar; outras preferirão o silêncio. Algumas manifestarão tristeza intensa, enquanto outras poderão aparentar normalidade. Todas estas reações são legítimas e devem ser acolhidas sem julgamento.

Nas situações de crise e trauma coletivo, a primeira prioridade não é a intervenção psicológica intensiva, mas sim a criação de condições de segurança, previsibilidade e apoio. As crianças precisam de sentir que os adultos estão disponíveis, presentes e emocionalmente capazes de as acompanhar. Precisam de informação clara e adequada à idade, evitando rumores, especulações ou detalhes desnecessários. Precisam, acima de tudo, de sentir que não estão sozinhas.

A escola deve promover espaços de homenagem e de memória, permitindo reconhecer a perda sem transformar o sofrimento num espetáculo. Um minuto de silêncio, um mural de mensagens, uma cerimónia simbólica ou um livro de condolências podem ajudar a comunidade escolar a expressar emoções, a partilhar recordações e a construir significado para o que aconteceu.

É igualmente fundamental apoiar os professores. Muitas vezes espera-se que sejam um recurso para os alunos, esquecendo que também eles perderam crianças que conheciam, acompanhavam e estimavam. Um professor em sofrimento não deixa de ser uma figura de referência, mas precisa, ele próprio, de suporte emocional. Reuniões de partilha, orientação psicológica e momentos de apoio entre colegas podem fazer uma diferença significativa.

Os pais são outro pilar essencial. Devem ser envolvidos desde o primeiro momento, recebendo orientação sobre como falar com os filhos acerca da morte, do medo e da insegurança. O mais importante não é encontrar as palavras perfeitas, mas estar disponível para ouvir, acolher emoções e responder com honestidade. As crianças precisam de sentir que podem fazer perguntas difíceis e que não têm de enfrentar sozinhas os seus pensamentos e receios.

Também a comunidade tem um papel insubstituível. Em contextos como este, a recuperação não acontece apenas nos consultórios ou nas escolas. Acontece nas relações humanas, na solidariedade entre vizinhos, na presença da família alargada, nas organizações locais e nos líderes comunitários e religiosos. Quanto mais forte for a rede de apoio, maior será a capacidade coletiva para enfrentar a adversidade.

Os próximos meses exigirão sensibilidade, tempo e proximidade. Não há fórmulas mágicas para reparar uma perda desta dimensão. Mas sabemos algo importante: quando uma tragédia atinge uma comunidade, o caminho da recuperação constrói-se em conjunto.

Quando uma comunidade se une para proteger, escutar e cuidar das suas crianças, mesmo no meio da dor, abre-se espaço para reconstruir esperança. Afinal, a escola não é apenas um lugar onde se aprende. É também um lugar onde se partilham afetos, se atravessam perdas, se encontram forças para continuar e se aprende, juntos, a viver com a ausência sem deixar de acreditar no futuro.