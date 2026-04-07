Horizontes para a Educação

É essencial implicar alunos, professores, famílias, empregadores, instituições públicas e organizações da sociedade civil num debate plural para construir um sistema educativo capaz de responder aos desafios do século XXI. Refletir sobre o futuro da Educação em Portugal é, sem dúvida, um exercício que exige ambição, coragem e um olhar atento sobre as grandes mudanças que o mundo atravessa. Tem de incluir também um compromisso coletivo que, num contexto de multiculturalidade crescente e de pressões demográficas, de resiliência climática e de rápidas mudanças sociais e políticas, reforce a equidade e capacite os cidadãos para um mundo complexo e em constante transformação.Na iniciativa Horizontes da Educação, encontrámos um espaço único para promover uma reflexão alargada, reunindo os mais diversos atores da sociedade num diálogo que transcende as fronteiras habituais do sistema educativo.Apresentado recentemente pela Fundação Santander Portugal ao Ministério da Educação – a quem agradeço desde já a abertura e a disponibilidade para uma reflexão conjunta e participada –, este projeto pretende abrir caminho à construção de novos futuros, permitindo explorar cenários que nos alertam para os riscos, desafiam as verdades consolidadas e apontam para as oportunidades de inovação.A Educação está no centro de todas as transformações sociais, económicas e tecnológicas. É imperativo que nos preparemos para uma realidade marcada por mudanças profundas, desde a adoção acelerada da Inteligência Artificial até à necessidade de integrar a aprendizagem ao longo da vida, passando pela reavaliação do papel da escola, do professor e das comunidades educativas.O futuro não é um mero prolongamento do presente, mas um território de possibilidades onde as decisões que tomarmos hoje vão determinar a qualidade de vida das próximas gerações.Os quatro cenários delineados pelo estúdio The Long Game – da desaceleração ao ecossistema digital, da resiliência reativa ao Estado como orquestrador de proximidade – ilustram diferentes caminhos que podem condicionar a evolução do sistema educativo. Temos de ser realistas e encontrar, em conjunto, as melhores respostas para resolver os problemas que vão necessariamente aparecer.Cada um dos cenários carrega em si mesmo uma mensagem clara: o desenvolvimento sustentado da Educação depende não só de tecnologia, ou de reformas administrativas, mas de um compromisso coletivo que envolva toda a sociedade, com políticas inclusivas e adaptadas às especificidades locais. É necessário assegurar que os avanços não aprofundam desigualdades, mas promovem equidade e inclusão, fomentando ambientes de aprendizagem saudáveis e motivadores.É essencial implicar alunos, professores, famílias, empregadores, instituições públicas e organizações da sociedade civil num debate plural para construir um sistema educativo capaz de responder aos desafios do século XXI.Mais do que antecipar mudanças, esta reflexão pretende transformar o presente, estimulando a ação concreta e sustentada. Neste sentido, é crucial que esta discussão se integre nas agendas políticas e sociais, criando pontes sólidas entre a visão estratégica e a execução no terreno.O futuro da Educação exige, portanto, uma abordagem integrada, flexível e resiliente, em que as tecnologias sejam uma ferramenta ao serviço do desenvolvimento humano e não um fim em si mesmas. A participação de todos é o motor para desenhar soluções inovadoras que garantam um ensino de qualidade.Este é um momento decisivo para repensar os rumos da Educação em Portugal. A responsabilidade é partilhada e o compromisso coletivo com o futuro deve ser firme, para que as próximas gerações encontrem um sistema educativo dinâmico, relevante e inspirador.