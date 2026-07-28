Opinião DN

Hepatites e cancro do fígado: desigualdades em Portugal e na Europa

Ana Varges Gomes
Ana Varges Gomes

Médica oncologista na Unidade Local de Saúde do Algarve (ULSA) e líder do Work Package 2, responsável pela Comunicação da EUnetCCC

Publicado a

As cinco primeiras letras do alfabeto bastam para designar os vários tipos de vírus da hepatite, que provocam inflamação do fígado e estão frequentemente na origem de cancros. A descoberta desta relação, no caso da hepatite B, ocorreu em 1964 e valeu ao médico e geneticista Baruch Samuel Blumberg (1925-2011) o Prémio Nobel da Medicina em 1976. É em sua homenagem que a Organização Mundial de Saúde (OMS) assinala, em 28 de julho, o Dia Mundial das Hepatites. E que julho é o Mês de Consciencialização para as Hepatites Virais.   

Do ponto de vista da saúde pública, a ameaça de hepatite, em particular A e B, conta hoje com uma resposta sob a forma de vacinas: a da A, recomendada para grupos de risco ou viagens, é administrada mediante receita médica, e a vacina da hepatite B integra o Programa Nacional de Vacinação (PNV), sendo administrada em três doses, entre o nascimento e os 6 meses de idade.

Onde se torna relevante a relação das hepatites com o cancro?

A infeção pelos vírus da hepatite B, C ou D pode causar hepatite crónica, e esta potencia, mais tarde, o desenvolvimento de cirrose e cancro do fígado. No caso da hepatite C, esta também pode causar um tipo de cancro do sistema linfático, o linfoma não-Hodgkin. A hepatite D ocorre apenas em pessoas infetadas pelo vírus da hepatite B. Por seu turno, a hepatite B e a hepatite C são reconhecidas pela Agência Internacional para a Investigação do Cancro (IARC) como carcinógenos humanos. No caso das hepatites A e E, estas podem causar doença hepática durante um período entre semanas e meses, mas a maioria dos infetados recupera sem danos permanentes.

Na hepatite viral crónica B (com ou sem hepatite D associada) ou C, a maioria dos casos de cancro do fígado (carcinoma hepatocelular) está associada à resposta imunitária do organismo visando reparar a lesão hepática crónica, resultando em fibrose hepática (formação de cicatrizes). Casos graves podem levar a cirrose, problemas na função hepática e aumento do risco de cancro do fígado por via dos danos no ADN das células hepáticas em rápida regeneração. A cirrose hepática está presente em 80 a 90% dos doentes com hepatite viral crónica B que desenvolvem carcinoma hepatocelular.  

A dimensão do problema é real. Em 2024, de acordo com os dados disponibilizados pelo INE, refere o Relatório 2026 do Programa Nacional para as Hepatites Virais, publicado pela Direção-Geral de Saúde (DGS), morreram em Portugal 1414 pessoas por neoplasias malignas do fígado e das vias biliares intra-hepáticas (627 por carcinoma hepatocelular e 605 por colangiocarcinoma intra-hepático, os números mais elevados dos últimos oito anos), 873 pessoas por doenças crónicas do fígado e cirrose, 353 pessoas por neoplasia maligna da vesícula biliar, e 53 pessoas por hepatites virais, o que representa um total de 2693 óbitos. Uma das principais causas foi a doença hepática alcoólica, responsável por 50 a 60% das mortes por doenças crónicas do fígado e cirrose.

Na Região Europeia da OMS, estima-se que 15 milhões de pessoas vivam com hepatite B e 14 milhões com hepatite C. A maioria destas pessoas desconhece estar infetada, arrisca desenvolver doença hepática crónica grave, eventual evolução para cirrose e/ou carcinoma hepatocelular, e podem transmitir os vírus de que são portadoras.

Na União Europeia (UE27), o European Cancer Information System (ECIS) mostra que a probabilidade de desenvolver cancro do fígado varia com o género, a idade e a geografia em que os pacientes habitam. Em 2022, o cancro do fígado era o 15.º cancro mais diagnosticado e a 8.ª causa de morte entre as mulheres; no caso dos homens era duas vezes mais frequente, o 10.º, e o 6.º na lista das causas de morte por cancro.

O risco estimado de o desenvolver ao longo da vida (0-74 anos) era de 1/333 nas mulheres e de 1/91 nos homens. Como resultado, 20.064 mulheres e 42.060 homens seriam diagnosticados, e 17.759 mulheres bem como 36.406 homens morreriam de cancro do fígado. Só que, nas mulheres, dois terços dos casos estimados ocorreriam após os 70 anos; nos homens, quase metade ocorreriam nos 45-69 anos e a outra metade após os 70 anos.

Entre os países da UE-27 as taxas estimadas de incidência de cancro do fígado variavam: nas mulheres, as taxas variavam de 4,7 novos casos por 100.000 em Malta para 12,1 por 100.000 na Roménia (mais do dobro); nos homens, as taxas variavam ainda mais, de 10,0 novos casos por 100.000 na Polónia para 29,5 na Roménia (quase o triplo). Relativamente à mortalidade por cancro do fígado os padrões de variação eram semelhantes.

Ainda de acordo com o ECIS, os fatores que contribuem para as desigualdades entre os países da EU a 27, relativamente à incidência e mortalidade do cancro do fígado, incluem a prevalência variável dos principais fatores de risco modificáveis – infeção viral por hepatite B (com ou sem hepatite D associada) ou C, consumo de álcool, tabagismo e excesso de peso/obesidade – e também, desempenhando um papel importante, as desigualdades a nível da cobertura vacinal contra a hepatite B, bem como a nível do diagnóstico e tratamento do cancro do fígado.

A EUnetCCC, Ação Conjunta Rede Europeia de Centros Compreensivos de Cancro, vem dar uma resposta importante a essas desigualdades, visando assegurar que, em 2028, 90% dos europeus tenham acesso equitativo a cuidados oncológicos de qualidade, e de forma adequada ao seu caso.  Principal ação da quinta iniciativa emblemática do Plano Europeu de Luta Contra o Cancro (EBCP), lançado pela Comissão Europeia em fevereiro de 2021, está ancorada nos sistemas nacionais de saúde e reforçada pela cooperação europeia. A EUnetCCC está a construir uma Rede Europeia de Centros Compreensivos de Cancro (CCCs) capaz de traduzir a excelência clínica e científica em benefícios concretos a nível da prevenção e acesso a cuidados oncológicos de elevada qualidade, independentemente do país ou região de residência.

Opinião
hepatite
cancro do fígado
Ana Varges Gomes
Programa Nacional para as Hepatites Virais
Dia Mundial das Hepatites
Fibrose hepática
Diário de Notícias
www.dn.pt