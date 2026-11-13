Habitação em Lisboa: um ano de erros e propaganda

No dia 11 de novembro passou um ano de mandato deste Executivo na Câmara Municipal de Lisboa. Mas é o quinto ano do atual presidente à frente dos destinos da cidade.

O mandato anterior terminou com o trágico acidente do Elevador da Glória. Mais de um ano depois, não se apuraram responsabilidades e a maioria das vítimas e dos seus familiares não foram indemnizadas. Continuamos a aguardar que se retirem as devidas consequências.

Este ano de mandato começou mal e está marcado por erros, desinvestimento e falta de apego à verdade.

A venda de imóveis municipais onde poderiam ser construídos cerca de 470 fogos de habitação acessível, em administração direta ou em parceria com privados ou com cooperativas, é um erro irreversível. O presidente preferiu vender esses terrenos a promotores privados, sem sequer assegurar que se destinem a habitação. Imperdoável!

Lisboa vive a pior crise habitacional de que há memória e o PCM continua a licenciar empreendimentos urbanísticos de luxo (como o da Rua Braancamp, a 20.000€ o m2) que contribuem para aumentar a especulação e os preços. E a CML nem sequer exige as cedências de terreno para habitação acessível que a portaria impõe, substituindo essas cedências por compensações e perdoando aos promotores privados uma parte do valor das mesmas. Apenas num ano de mandato, o erário municipal já perdeu cerca de 1 milhão de euros por causa destes perdões.

Desde que o atual presidente tomou posse em outubro de 2021, o preço das rendas duplicou e Lisboa é a única cidade da Europa onde um mês de salário não chega para pagar um mês de renda.