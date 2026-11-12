Guerras digitais

Aguerra, com muito pouco de educativo e quase tudo de económico, está ao rubro no mundo da Educação Digital, na luta pela conquista de mercados, mesmo que periféricos como o nosso. Há cerca de uma semana, foi notícia que a “Google obriga escolas a aceitar Inteligência Artificial para poderem usar motor de busca”, acrescentando-se que a “multinacional, que mobilizou 150 milhões de dólares para Educação e Tecnologia através da sua fundação, bloqueia pesquisa na web a estabelecimentos de ensino que recusem tutores algorítmicos” (Dinheiro Vivo, 5 de Novembro de 2026).

Entretanto, nos últimos dias, verificou-se em várias escolas que têm as suas contas de mail institucional (de alunos, professores e serviços) alojadas nos serviços da Google, que o correio electrónico enviado para endereços associados à Microsoft vinha devolvido, com a menção de ter sido bloqueado o acesso.

Esta situação surge na sequência de outros episódios da guerra pela supremacia no mundo digital ocorridos nos últimos meses. No início de Setembro os “utilizadores da Microsoft foram surpreendidos por um comportamento inesperado nas ferramentas de trabalho”, pois “o Microsoft Defender começou a marcar resultados de pesquisa do Google como endereços perigosos”, o que levou ao bloqueio no acesso a páginas seguras, impedindo a navegação tanto em clientes de correio como no browser do Windows (Pplware, 6 de Setembro de 2026). Nos meses anteriores em fóruns de utilizadores da Microsoft sucediam-se as queixas de bloqueio do Outlook pela Google.

A guerra não é nova. Já em Setembro de 2024, a Google queixava-se e avançava “com uma queixa à Comissão Europeia de anti-concorrência, onde acusa a Microsoft de utilizar contratos injustos para ‘sufocar’ a concorrência no segmento de computação na cloud” (Jornal Económico, 25 de Setembro de 2024). E muitos outros episódios surgem se recuarmos no tempo. O problema é quando este tipo de disputas se estende para domínios que deveriam ser respeitados ou, no mínimo, poupados às retaliações entre as gigantes digitais.

Sabe-se que os contratos destas empresas com o Estado Português nas suas mais variadas facetas, da Administração Central ao setor empresarial, são de muitos milhões e que das suas “ferramentas” depende o funcionamento de muitos serviços públicos. A nossa soberania digital não existe e não há “Amálias” que o disfarcem. Sabe-se ainda que souberam recrutar, com esmero, “influenciadores” em várias áreas da governação, que estão bem ancorados na Educação, incluindo na formação contínua de professores.

Mas isso não pode justificar exigências de uso obrigatório e exclusivo dos seus produtos, quando as organizações escolares pagam licenças e existem avultados contratos com as entidades públicas que tutelam a Educação, desde logo a nível local, o mais vulnerável a seduções. Muito menos se pode aceitar o bloqueio de comunicações entre professores e a comunidade educativa, procurando limitar a liberdade individual de escolha dos serviços a usar.

Talvez fosse tempo do Estado regular este tipo de relações e abusos de poder, apesar da sua notória inépcia em matérias digitais, de que o fracasso milionário do E360 foi apenas o exemplo mais visível.”

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico