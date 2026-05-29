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Gémeos digitais de consumidores: da ficção à realidade

Pedro Campelo
Pedro Campelo

Partner da LTPlabs

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Durante décadas, as organizações tomaram decisões sobre consumidores com base em abstrações: segmentos, médias e personas. Estas ferramentas continuam úteis, mas são inevitavelmente simplificadoras. O desafio nunca foi apenas a falta de dados, mas sim a dificuldade em transformá-los em algo que reflita, com suficiente precisão, como as pessoas realmente decidem.

Os métodos tradicionais de investigação mantêm relevância, mas apresentam limitações claras quando o objetivo é suportar decisões operacionais. São eficazes para estruturar narrativas e interpretar contextos, mas tendem a ser demasiado estáticos e agregados para responder a questões dinâmicas, como recolher feedback detalhado de um novo produto, ajustar pricing ou antecipar mudanças de comportamento.

Além disso, grande parte destas abordagens assenta em dados autodeclarados, sujeitos a enviesamentos conhecidos, como a desejabilidade social ou a simplificação excessiva das próprias motivações. Isto tem vindo a reforçar o interesse em abordagens que privilegiam comportamento observado ou, com ajuda da Inteligência Artificial, comportamento simulado.

É neste contexto que emergem os gémeos digitais de consumidores, suportados por modelos de linguagem de grande dimensão e outras abordagens generativas. O objetivo não é apenas enriquecer perfis, mas construir representações computacionais que permitam simular decisões em contextos próximos da realidade.

Esta mudança altera o que é possível fazer. Em vez de depender exclusivamente de ciclos discretos de investigação, as organizações passam a poder explorar continuamente hipóteses. Estratégias de pricing, propostas de valor e inovações de produto podem ser testadas em populações sintéticas que refletem padrões observados em dados reais, antes de qualquer execução no mercado.

Para retalhistas e empresas de bens de consumo, as implicações são significativas. Torna-se possível explorar questões como:

• Como reagem diferentes consumidores a preços e promoções, incluindo motivações subjacentes;

• Que inovações geram crescimento versus substituição, com perceção de valor e trade-offs;

• Como mudanças de posicionamento influenciam a escolha, não apenas a perceção;

• Que ajustes ao portefólio geram maior aceitação, com feedback sobre preferências e fricções.

Mais relevante ainda, esta exploração torna-se interativa. As equipas deixam de depender de novos ciclos de investigação para testar hipóteses e passam a poder iterar quase em tempo real, reduzindo a distância entre formulação estratégica e execução.

Importa, no entanto, clarificar o papel desta abordagem. Gémeos digitais não são réplicas perfeitas de consumidores, nem eliminam a necessidade de investigação tradicional. Questionários e estudos qualitativos continuam essenciais para validação, calibração e até para a própria aprendizagem da Inteligência Artificial. O que muda é o equilíbrio: a simulação passa a ser um ambiente primordial de exploração, enquanto a investigação clássica assume um papel mais orientado à confirmação de teses previamente validadas.

Para as organizações que estão a investir em IA, isto representa uma mudança significativa. Liga a análise avançada a questões reais do dia a dia do negócio e transforma os dados dos consumidores em algo com que os decisores podem interagir ativamente. O resultado é uma nova forma de tomar decisões que combina o que os consumidores dizem pensar, com simulações baseadas em como realmente se comportam.

O resultado não é apenas melhor análise, mas uma vantagem competitiva: a capacidade de decidir com base no que os consumidores dizem, fazem e poderão fazer, testando cenários em minutos e a custos marginais, antes de comprometer recursos no mundo real.

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