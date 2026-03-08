Festival da Canção: Uma Flor de Verde Pinho que deu Rosa

Há 50 anos, Uma Flor de Verde Pinho ganhou o Festival da Canção com a voz de Carlos do Carmo, limpa e plena de dicção, acompanhada de arranjos sofisticados que transformaram cada verso em monumento poético. Oito canções, de grandes autores, compositores e arranjadores, compunham um festival de qualidade rara, e a interpretação segura de Carlos do Carmo elevava cada uma delas a uma experiência musical memorável.No Alentejo de 1976, entretanto, a planície parecia respirar com um ritmo antigo e novo ao mesmo tempo. Dois anos após a Revolução dos Cravos, a terra larga começava a escutar muitas vozes. Nas herdades abertas ao vento, homens de chapéu gasto reuniam-se em roda, discutindo o destino do trigo e da própria vida, enquanto a Reforma Agrária ia redesenhando lentamente o mapa humano da planície.Antes de qualquer palavra política, havia sempre a voz. Num banco de madeira à porta da taberna ou de uma associação, alguém levantava o primeiro verso — um ponto grave, fundo como a terra seca — e logo surgia o alto, abrindo o canto, seguido pelo coro dos homens que regressavam da jornada. Era o Cante Alentejano, antigo como o horizonte, caminhando entre a poeira das estradas e o cheiro do pão acabado de cozer.Nas paredes das aldeias apareciam palavras pintadas, mas nas tabernas e associações o que verdadeiramente unia os homens era ainda o canto. Cantava-se a ceifa, a dureza do latifúndio antigo, a esperança nova que nascia devagar. E quando o sol tombava sobre os campos de trigo, as vozes subiam outra vez, profundas e abertas, como se o próprio Alentejo cantasse por elas, ou seja, um país inteiro a aprender a respirar dentro da nova Constituição da República Portuguesa, enquanto na planície o canto antigo continuava, lento e firme, como o passo de quem trabalha a terra.Cinquenta anos depois, acontece algo que os homens desse tempo jamais sonhariam: o Cante vai à Eurovisão.Em 1976, ganhou Uma Flor de Verde Pinho, de Manuel Alegre e José Niza, com orquestração de Thilo Krasmann, embora obras como No Teu Poema, de José Luís Tinoco com nuances de Ivette Centeno, também merecessem destaque pela sua genialidade.Em 2026 surgem os Bandidos do Cante, seguindo no nome as pisadas de Os Bebedolas. Apesar desse nome, convenceram o núcleo duro da televisão pública portuguesa a levar Portugal a Viena, em vez da Canção do Querer, a mais bem construída a concurso, mas que não rompeu alguma iliteracia musical do povo que, porém, tem coração.. Quando na Áustria descobrirem que Portugal leva os Banditen vom Cante, os holofotes voltar-se-ão para o grupo, logo desde a primeira hora. A confirmar isso, a canção Rosa é “Rose” também no alemão. Os alentejanos não jogam para perder.Então temos Rosa. Ah, Rosa. O jardim virou saudade, as rosas não foram regadas, mas ainda assim insistem em florescer. Musicalmente, a canção é sincera e recupera a melodia como característica fundamental de uma canção, mas a interpretação sofre da falta de um tenor a fazer de Alto.A letra de Rosa constrói uma metáfora sentimental onde um jardim e as rosas representam um amor passado. O narrador descreve uma visita imaginada ao jardim à “noitinha”, onde as flores ainda trazem lembranças da pessoa amada, mesmo que o relacionamento já tenha desvanecido. O refrão repete a imagem lírica de forma quase hipnótica, criando uma atmosfera de nostalgia calma e pastoral. No final, a amada é idealizada como “a rosa mais bonita” que brotou “ao sul do Tejo”, no Alentejo, reforçando a geografia poética e o charme regional.A interpretação apresentada no Festival da Canção combina o Cante Alentejano com palcos contemporâneos e instrumentos como o violino, conferindo atmosfera emocional quase cinematográfica. O grupo mistura tradição com elementos modernos, aproximando públicos mais jovens da expressão do Cante, embora para quem conhece a tradição mais pura possa faltar profundidade ou tensão harmónica.Nas plataformas digitais, Rosa destacou-se em visualizações em streaming, mostrando que, independentemente do gosto pessoal, a canção conseguiu captar atenção e interesse, pela nostalgia, simplicidade emotiva e pelo charme do Alentejo.Entre Uma Flor de Verde Pinho e Rosa há um contraste quase pedagógico, como se uma fosse o manual de etiqueta e a outra a tentativa desesperada de poesia de quem ainda não aprendeu a cuidar do jardim. Uma Flor de Verde Pinho ergue-se como um monumento: cada verso cuidadosamente alinhado, com metáforas que aspiram à eternidade — “Gostar de ti é um poema que não digo / Que não há taça, amor, para este vinho.” Há ambição, sofisticação, e consciência quase teatral do peso das palavras. Tudo está no lugar certo; o amor é transbordante, mas controlado, transbordante em teoria e ensaios, mas seguro no palco. A emoção é regulamentada, o drama polido. Um verdadeiro clássico: limpo, bonito, digno de aplausos, mas previsível.Chegando à Eurovisão, em Viena, Rosa surge como promessa distinta. O apelo emocional é poderoso, mas a introspeção pode não se comunicar imediatamente com o público internacional, que procura impacto rápido. A performance coletiva traz autenticidade. Visualmente, a iluminação dramática, as cores regionais ou o destaque vocal podem transformar a serenidade da apresentação em presença memorável.Musicalmente, a fusão de canto tradicional e instrumentos contemporâneos oferece originalidade que os jurados nacionais apreciam, embora o televoto possa privilegiar números mais visuais e enérgicos. Com produção de palco cuidada, a canção pode conferir espanto junto dos fãs eurovisivos. No fim, Rosa é uma rosa real no palco da Eurovisão: não a mais vistosa, mas perfumada e sincera, e talvez justamente essa imperfeita autenticidade seja a sua maior arma contra números mais polidos, coreografados e espetaculares.E para quem — um dos ensaiadores mais conhecidos — me disse em tempos que o Cante estaria condenado a desaparecer brevemente, vai um ‘toma’ bordaliano na sua probóscide, temperado com poeira, suor e vento do Alentejo, que é como se canta de verdade.