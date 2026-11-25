A notícia do lançamento de um novo partido político, o Fazemos, promovido por Isaltino Morais, anunciado como moderado, reformista e pragmático, seja lá isto o que for, não deixa de ser um facto interessante. O panorama político-partidário histórico, nascido no pós-25 de abril de 1974, está obviamente em recomposição há algum tempo, à semelhança do que tem sucedido um pouco pela Europa em relação aos partidos tradicionais, criadores da integração europeia e do seu modelo económico e social. As novas gerações de eleitores não precisam da história política para votar nem a têm em si. Foram bem ensinadas, afinal, na necessidade e na valia do dinheiro, na competição laboral, no consumo como grande indicador cívico.

O fulgor com que o Chega se afirmou, o desaparecimento do CDS ou a anémica expressão eleitoral do PCP e do Bloco de Esquerda atestam-no bem. E, neste momento, todas as sondagens apontam, nas próximas eleições legislativas, apenas para duas soluções de governo possíveis: um governo de “bloco central”, apoiado por PS e PSD, ou um governo de direita radicalizada, suportado no parlamento pelo Chega e pelo PSD. Com provavelmente um primeiro-ministro indicado pelo partido mais votado destas forças políticas associadas. Independentemente do que se possa pensar sobre a eventual lógica programática destas coligações ou dos seus resultados governativos, é um facto que os países, hélas, precisam de governos. E estes devem legitimar-se na sua representatividade eleitoral.

É certo que o calendário das eleições ainda as torna longínquas e muito pode acontecer até lá. Como se viu recentemente, pode bastar uma frase do Ministério Público para dissolver parlamentos e maiorias absolutas. “Dizei uma palavra e serei salvo”, pode pensar António Costa. Seguramente, também, PS e PSD têm consciência de que a sua união governativa também encerra o gérmen da sua dissolução. Deixa a oposição a apenas um partido e a um homem, a serem comprovados pela realidade os dados das sondagens. Mas, para o PSD, a sua associação ao Chega (e eventualmente à Iniciativa Liberal), num contexto de uma necessária mudança de liderança social-democrata, também não será mais feliz em termos de garantias de um futuro autónomo: um governo alicerçado numa maioria parlamentar de Chega e PSD, talvez chefiado por Pedro Passos Coelho e com André Ventura como vice primeiro-ministro, aliena eleitores que eventualmente se consideram “moderados, reformistas e pragmáticos” e, portanto, pouco animados para se associarem ao oportunismo vocal de André Ventura ou ao ardor liberal de Passos Coelho. No caso do Chega vencer, a questão será ainda mais evidente. Será o Fazemos o seu destino?

Isaltino Morais, quase com 77 anos, independentemente do que se pense sobre o seu percurso e as suas qualidades, tem uma vida que é uma história do seu tempo: de jovem monitor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e magistrado do Ministério Público a elogiado autarca-modelo do concelho mais rico e qualificado do País, com passagem pelo Estabelecimento Prisional da Carregueira por fraude fiscal e branqueamento de capitais, e regresso à casa de partida. Isaltino obteve, em 2025, 53 mil votos... apenas no concelho de Oeiras. O Bloco de Esquerda, por exemplo, em todo o país e no estrangeiro, recebeu 125 mil votos nas eleições legislativas.

Mas quem o acompanha neste novo projeto em 2026? Seria uma ironia que o partido de Isaltino fosse apenas um contributo para a redução da expressão eleitoral do PSD e do PS – e, assim, para o aumento da proeminência do Chega de André Ventura.