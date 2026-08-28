Excecionalismo uruguaio

À Colónia do Sacramento, que dista quase 200 quilómetros da capital do Uruguai, Montevideu, chega-se numa rápida viagem de barco a partir de Buenos Aires, mesmo tendo de se cruzar uma fronteira. E, por isso, muitos dos que visitam a capital da Argentina, acabam por atravessar o Rio da Prata para conhecer a pequena cidade uruguaia. Aconteceu comigo em tempos.

Colónia, como é hoje mais referida, tem o atrativo de ser Património da Humanidade. Para um português, esse atrativo é redobrado por ser a ligação histórica a Portugal o que explica a traça da zona antiga da cidade, com partes da velha muralha a terem resistido séculos.

A cidade foi fundada em 1680 por Manuel Lobo, numa tentativa da Coroa Portuguesa de ter acesso ao estratégico Rio da Prata. Isolada do Brasil, o centro do poder português na América do Sul, Colónia foi várias vezes perdida para a Espanha por força das armas, e depois recuperada através de tratados. Em 1816, numa altura em que o líder independentista José Artigas estava em revolta contra os espanhóis, D. João VI mandou invadir o Uruguai e anexou-o ao Império Português, então com capital no Rio de Janeiro. A cidade voltava a ser portuguesa, já não isolada, mas efemeramente.

O Brasil, independente em 1822, herdou o território como a sua Província Cisplatina. Porém, em 1825 a declaração de independência uruguaia levou a uma guerra do Brasil com a Argentina. Em 1828, brasileiros e argentinos fizeram as pazes, e ambos aceitaram o Uruguai, hoje com 3,5 milhões de habitantes. O pequeno país, apesar dos dois grandes vizinhos, construiu a partir daí o seu caminho. E teve altos e baixos, com momentos de grande desenvolvimento e prosperidade, e uma admirável estabilidade política, ao ponto de ter sido chamada a “Suíça da América do Sul”, mas também uma ditadura militar, que nas décadas de 1970 e 1980 manchou as credenciais democráticas uruguaias.

Publiquei há dias uma entrevista com Horacio Guerriero, cujo nome artístico é Hogue. É um veterano do cartoonismo político e, por experiência própria – pois tem 73 anos e viveu a democracia, a ditadura e novamente a democracia –, reconhece que só em liberdade se pode caricaturar os poderosos. Perguntei-lhe como era caricaturar José Mujica, o popular Pepe Mujica, antigo guerrilheiro que foi chefe de Estado e tinha um estilo de vida tão austero que lhe chamavam “o presidente mais pobre do mundo”. Respondeu que Mujica, cujo físico e personalidade eram excelentes para a imaginação dos caricaturistas, sempre encaixou bem.