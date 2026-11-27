A ameaça de crise política aberta por Luís Montenegro, ao anunciar que não aplicará algumas das medidas aprovadas pela Assembleia da República no Orçamento do Estado para 2027, é simultaneamente grave, no plano institucional, e caricata, no plano político.

É grave porque constitui um perigoso precedente na nossa democracia: um primeiro-ministro anuncia antecipadamente que não cumprirá disposições de uma lei do Orçamento do Estado aprovada pelo Parlamento, pela maioria dos representantes do povo português. E há nesta história um pormenor irónico: os únicos deputados que na votação final global votaram favoravelmente essa lei até foram os dos partidos que integram o Governo.

Montenegro recusa aplicar a isenção de IVA, durante três meses, a um cabaz de bens alimentares essenciais (são 200 milhões de euros) e, consequentemente, recusa tirar a redução para 10% da taxa de IRS sobre os rendimentos dos senhorios que pratiquem rendas até 2300 euros, que se destinava-se a compensar financeiramente a primeira.

O primeiro-ministro invoca a separação constitucional de poderes para justificar a sua atitude. Ora, a Constituição manda o Governo executar o Orçamento do Estado que a AR aprovar. Se Montenegro considera inconstitucionais algumas das suas normas existem mecanismos para dirimir essa questão. Não lhe compete substituir-se ao Tribunal Constitucional.

Mas, ultrapassada esta dimensão do problema, o que justifica tamanha dramatização das divergências políticas entre AD (PSD+CDS), PS e Chega?

Olhemos para os números. As 72 propostas de alteração ao Orçamento apresentadas conjuntamente pelo PSD e pelo CDS foram todas aprovadas. O Chega votou favoravelmente 67% dessas propostas, absteve-se em 29% e votou contra apenas 4%. O PS votou favoravelmente 63% e absteve-se em 28%.

Acresce que o PSD e o CDS puderam contar com a abstenção do PS para viabilizar o conjunto do Orçamento. E o Chega, apesar do voto contra na votação final global, contribuiu na especialidade para a aprovação de numerosas medidas dos partidos governamentais.

As convergências entre os três partidos são, portanto, muito mais significativas do que aquilo que a retórica dos seus dirigentes quer fazer crer. Não estamos, como se comprova pelas votações, na parte financeira do Estado, perante três projetos tão diferentes quanto isso.

O que temos são três partidos concorrentes pela conquista do poder, cada um deles interessado em acentuar publicamente as suas diferenças e em desvalorizar as suas cumplicidades. Ao PSD interessa apresentar-se como vítima de uma oposição irresponsável, ao PS interessa demonstrar que não é um apêndice do Governo e ao Chega interessa alimentar a ficção de que constitui uma alternativa ao sistema político de que é parte integrante.

As diferenças políticas que agora servem de pretexto à dramatização de uma crise, sem serem irrelevantes para quem delas beneficia, não passam, no essencial, de matéria-prima para jogos florentinos destinados a ocupar espaço mediático e a conquistar vantagens partidárias, tendo muito pouco a ver com o benefício do país.

As diferenças políticas orçamentais de fundo propostas ao país não estão entre AD, PS e Chega, estão noutros partidos, porque aquilo que os une é muito mais forte do que aquilo que os separa, incluindo o gosto teatral pelo melodrama: Luís Montenegro, José Luís Carneiro e André Ventura não parecem disputar o lugar de primeiro-ministro, mas sim o do palco de uma prima-dona.