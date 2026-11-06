À espera da remodelação

Quando um Executivo entra nessa espiral de espera por Godot, seja ele uma remodelação, as próximas eleições ou um facto externo que mude a narrativa, o preço paga-se em três frentes.

A primeira é a paralisia por antecipação. Os ministros que se sentem no “corredor da morte” político deixam de assumir riscos ou de lançar reformas de fundo. Ninguém desenha o futuro quando sente que pode já não estar lá amanhã.

A segunda será a perda de autoridade. A tutela perde força junto da própria máquina do Estado, como as direções-gerais, os institutos públicos e até as empresas do Estado. Sabendo-se que o ministro está a prazo, a resposta da Administração Pública passa a ser o clássico esperar para ver quem vem a seguir.

Por fim, temos o desgaste por saturação. Perante a opinião pública, a repetição dos mesmos argumentos e dos mesmos casos sem uma rutura ou uma lufada de ar fresco transforma o debate político num ruído de fundo irritante e previsível.

O grande perigo de adiar consecutivamente o amanhã é que, quando o chefe do Governo finalmente decide agir, a remodelação já não é vista como um ato de liderança ou um novo fôlego, mas sim como uma reação tardia e forçada pelas circunstâncias. Na política, o tempo raramente joga a favor de quem apenas espera.

Este é o verdadeiro desafio do Executivo liderado por Luís Montenegro. Há reformas que o Governo quer fazer e equilíbrios parlamentares que nem sempre controla. Há também escolhas no gabinete que se transformaram em focos de desgaste e ministros que, funcionando durante algum tempo como para-raios, acabam por contaminar a imagem do Executivo no seu conjunto.