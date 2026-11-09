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Entre a inovação e o protesto

Rui Frias
Rui Frias

Editor-Executivo Adjunto do Diário de Notícias

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A imagem ter-se-á diluído por entre os protestos sociais em curso nas ruas de Lisboa, Porto ou Paris, mas na sexta-feira, um outro protesto, em Amesterdão, levou uma centena de ativistas a entrar num estaleiro onde está a ser construído um centro de dados destinado a uma gigante tecnológica. É natural que o episódio, inserido numa vaga de protestos em vários países europeus contra a expansão destas infraestruturas, tenha tido menos atenção mediática do que as acampadas, mas os temas estão mais ligados do que parece.

Afinal, uns e outros protestos partem da preocupação comum sobre os recursos dos territórios e quem beneficia das mudanças que estão a transformar os lugares onde vivemos. No caso dos centros de dados, estão em causa, por exemplo, a eletricidade, a água, o solo e a capacidade das redes públicas reivindicadas por estas infraestruturas indispensáveis à transição para a economia digital e ao desenvolvimento da Inteligência Artificial.

Portugal não está à margem desta corrida. Pelo contrário, está mesmo ativamente envolvido nela, como assume o Plano Nacional de Centros de Dados, aprovado em abril, que pretende posicionar o país como um polo europeu de investimento, prevendo iniciativas como simplificação do licenciamento, zonas preparadas para receber instalações, melhores condições de ligação à rede, entre outras. A ambição é compreensível e Portugal tem condições que podem tornar o país atrativo para este tipo de investimento, das ligações internacionais de telecomunicações - como os cabos submarinos que asseguram a ligação a outros continentes - a uma produção significativa de eletricidade a partir de fontes renováveis.

A instalação de centros de dados poderá trazer empresas especializadas, criar oportunidades de emprego qualificado, desenvolver competências tecnológicas, gerar atividade para fornecedores e prestadores de serviços nacionais… Mas há um outro lado desta questão que convém não descurar, para não alimentar as resistências que se vão levantando um pouco por todo o mundo ocidental, da Europa aos EUA. Há perguntas essenciais que precisam de respostas claras. Quanta energia e água estamos dispostos a disponibilizar? Que solos estamos dispostos a ceder e à custa de quê? Quem terá prioridade se a capacidade da rede não chegar para todos? Se a crescente procura de eletricidade vai pôr os centros de dados a competir com os transportes, as habitações e a indústria, convém, por exemplo, que se definam regras claras sobre quem terá prioridade se e quando a capacidade energética disponível não chegar para todos.

Não se trata de ser a favor ou contra os centros de dados, nem de alimentar a ideia irrealista de que podemos travar a inovação ou fechar a porta ao investimento. Mas o aviso que estes “outros” protestos nos deixam é que é fundamental acautelar devidamente, desde já, os impactos inerentes, sejam ambientais, económicos ou sociais. Para não alimentar as acampadas do futuro.

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