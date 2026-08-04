Em Coimbra, vamos transformar estradas em ruas para as pessoas

A assinatura do Compromisso de Ação entre o Município de Coimbra e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) marca uma mudança profunda no planeamento urbano, que demorará, naturalmente, vários anos a implementar: as vias públicas deixam de ser pensadas como meros canais para automóveis para se tornarem ruas vivas, seguras e humanas.Alinhando o concelho de Coimbra à Visão Zero (redução de 50% de vítimas mortais e feridos graves até 2030 e zero até 2050), assume-se a premissa de que nenhuma vida pode ser sacrificada no espaço público. O objetivo é que Coimbra funcione como um laboratório vivo para testar soluções que colocam as pessoas no centro da mobilidade.Medidas de Humanização e Desenho Urbano:Zonas de Coexistência (Limite de 20km/h): o expoente máximo da rua para os cidadãos. Elimina-se a barreira entre passeio e estrada (piso a nível único), garantindo prioridade absoluta ao peão. Toda a largura da via passa a estar disponível para circulação, encontro e lazer, com o estacionamento estritamente condicionado. Podemos facilmente imaginar o Bairro Norton de Matos como um caso piloto. Zonas de Acalmia de Tráfego (ex.: Zonas 30): reconfiguração do espaço em bairros residenciais, zonas escolares e hospitalares com limites até 30km/h. Recorre-se a soluções de engenharia viária – como estreitamento de faixas, lombas, passadeiras elevadas e rotundas – para desacelerar o tráfego a motor e devolver a serenidade ao espaço público. Podemos começar este projeto na zona de Celas. Acalmia em Meio Rural e Periurbano: intervenções em vias com forte tráfego de atravessamento ou sem passeios, garantindo percursos pedonais dignos e protegidos para os residentes habitualmente mais expostos. Projetos de Intervenção Tática nas Freguesias: ações urgentes e de rápida execução nos arruamentos mais críticos, funcionando como demonstradores imediatos de como readequar estradas à vida comunitária. Rua Segura para as Crianças: incentivo para que as escolas e os pais cada vez mais adiram ao conceito de “comboios de bicicletas”, em rotas escolares, assegurando percursos acompanhados e regulares para que os mais novos usufruam da cidade em segurança. Exige trabalho articulado entre a câmara, as escolas, os pais e as forças de segurança. Tecnologia Pedonal e Sensibilização: instalação de passadeiras inteligentes (com iluminação reforçada, sinalização dinâmica e deteção automática de peões) e campanhas orientadas para os jovens durante eventos festivos (como a Queima das Fitas e a Latada). Governação e compromissoCom o apoio técnico e de dados da ANSR, bem como candidaturas conjuntas a fundos europeus, o município integrará estes princípios no seu Plano Municipal de Segurança Rodoviária. O objetivo final é claro: deixar de construir cidades para os carros e construir um concelho feito para as pessoas, inclusivo, sustentável e onde a vida humana é integralmente protegida.