Educação: uma missão impossível?

Terminou um ano letivo, começou um novo e houve algo que não parece ter ido de férias: qualquer assunto que se relacione com o Ministério da Educação é, desde o início do verão, alvo de crítica. Depois do problema com os exames nacionais, parece que o acesso ao Ensino Superior decorreu sem tragédias de maior – aliás, houve até um aumento de 13,9% no número de alunos colocados na 1.ª fase, em relação ao ano anterior, e o número de vagas disponíveis para a 2.ª também é maior. Claro que as semanas de apresentações, praxes e arraiais ajuda sempre a acalmar os ânimos, mas certo é que a poeira parece ter assentado e temos mais uns quantos milhares de jovens a perseguir os seus sonhos, depois de se prepararem afincadamente durante 12 anos.

Mas agora, como já sabíamos, temos o arranque do ano escolar e, naturalmente, mais problemas: primeiro foram os alunos que não tinham vaga aquando do início do ano letivo – talvez seja importante referir que 134 deles só fizeram o pedido na semana passada, por exemplo –, algo que foi, entretanto, resolvido depois de Fernando Alexandre chamar os diretores das escolas em causa para uma conversa. Afinal, o problema podia nem ter existido porque na grande maioria dos casos foi possível sanar a questão com o aumento do número de alunos por turma, até ao máximo de 30, previsto pela lei que já existe há anos.

Naturalmente que esta solução também levantou um coro de críticas – mas talvez fosse importante recuarmos ao momento em que decidimos ter mega agrupamentos escolares para criticarmos com todo o contexto – ainda que Portugal esteja, para já, perfeitamente alinhado com a média da OCDE (e até com o Reino Unido, onde os resultados do PISA são bons!) no que à quantidade de alunos por sala de aula diz respeito.