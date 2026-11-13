E a estúpida guerra continua!

A troca de mil prisioneiros de cada lado e referências difusas sobre questões de segurança não chega para considerar produtiva esta quarta ronda de conversações entre a Rússia e a Ucrânia, mediada pelos Estados Unidos.

É difícil encontrar um consenso nas conversações quando as exigências de Moscovo são tão inatingíveis como limitar a dimensão das futuras Forças Armadas ucranianas ou a recusa de uma devolução dos territórios ucranianos ocupados pelos russos, como o Donbass.

Parece, assim, existir uma estratégia de Putin para prolongar a guerra pelo Inverno dentro com ataques a civis, a alvos como escolas, hospitais, maternidades, centros comerciais e infraestruturas energéticas. Vale tudo, inclusive crimes de guerra, para tentar enfraquecer a posição ucraniana.

Com a linha da frente congelada e comprometido o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, Putin espreita agora uma nova oportunidade para enfraquecer a resistência ucraniana e do seu povo. Na verdade, Trump, em troca de uma mísero acordo à volta do fornecimento de diesel russo, estrangulou a entrega de sistemas de defesa Patriot aos ucranianos. Este ano essa entrega cifrou-se numa média de 12 mísseis Patriot por mês, o que é manifestamente insuficiente para uma defesa robusta da Ucrânia. As consequências estão à vista, com uma subida do número de vítimas civis devido à barbárie russa em ataques a alvos que nada têm de militares.

Entretanto, para complicar a situação, os países da União Europeia começam a manifestar preocupantes hesitações no apoio à Ucrânia. Trata-se de uma escolha difícil entre gastar dinheiro com a guerra ou mantê-lo disponível para as prioridades sociais dos países europeus. Veja-se o caso da França! Como pode um país com uma dívida de 115% do PIB suportar despesas de uma guerra? Isto apesar de 76% dos cidadãos da União Europeia estarem de acordo com um apoio à Ucrânia. Mas numa aparente contradição também querem uma negociação que possa pôr termo ao conflito. Por alguma razão, nas recentes manifestações de jovens, em França, foram vistos cartazes que defendiam “dinheiro para a Educação, em vez da guerra”.

Na realidade a teimosia imperialista e desajustada de Putin está a destruir o equilíbrio mundial e a deixar o mundo em péssima situação financeira.

Com uma guerra que dura há quatro anos e meio, os gastos com a mesma são incomensuráveis.

Desde 2022, a Rússia já terá gasto cerca de 560 mil milhões de euros (mais de 10% do PIB russo e o dobro das suas reservas de ouro) em despesas militares e aquisição de armamento. Quanto à Ucrânia, gasta com guerra 4,2 mil milhões de euros mensais (cerca de 30% do seu PIB) com despesas militares, armamento e desenvolvimento tecnológico para artefactos de guerra. O Kiel Institute estima em 300 mil milhões de dólares o apoio da União Europeia à Ucrânia para despesas com a guerra.

Por outro lado, o valor de investimento e reconstrução da Ucrânia a um prazo de 10 anos cifra-se em 588 mil milhões de dólares. Isto, naturalmente, se algum dia virmos o fim desta estúpida guerra.

É, pois, uma guerra sem sentido que está a comprometer o frágil equilíbrio económico da Europa. Que coloca o mundo numa incerteza financeira. Que impede o desenvolvimento social do povo russo, estrangulado pela ditadura oligárquica de Putin e pelos seus ímpetos imperialistas. Uma guerra estúpida, como são quase todas.