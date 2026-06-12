Duane Michals está a pensar

Somos seres de linguagem – de muitas linguagens. No sentido em que a linguagem que aplicamos não se limita a “descrever” aquilo que somos. Porquê? Porque aquilo que somos, o modo como comunicamos e o movimento dos nossos pensamentos existem através da linguagem ou linguagens que aplicamos. Daí as discussões infinitas que travamos (por vezes, de modo solitário) com as linguagens que usamos. Como digo aquilo que sou? Serei aquilo que digo que sou? Um poeta, Arthur Rimbaud (1854-1891), enfrentou tudo isso, deixando-nos um legado incómodo, quando escreveu a frase lendária que, com a passagem do tempo, tratamos como um aforismo impossível de racionalizar: “Eu é um outro.”Reencontrei marcas soltas de tudo isso ao rever algumas imagens do fotógrafo americano Duane Michals, falecido no dia 9, em Nova Iorque, contava 94 anos. Aliás, numa publicação do seu Instagram (“theduanemichals”, com data de 3 de maio de 2021), descobrimo-lo num autorretrato, de costas para a câmara, segurando um livro onde vislumbramos uma frase que nos pode ajudar a lidar com a angústia das linguagens: “I think about thinking”, ou seja, “eu penso sobre o pensar”. Ou ainda, talvez: “Eu penso sobre o pensamento.”.Trata-se de uma labiríntica questão filosófica, sedutora embora infinita. Aliás, sedutora porque infinita. Mas não se julgue que a sua existência pertence a um mundo abstrato, habitado por filósofos com diploma – em boa verdade, Michals imagina um mundo em que todos os humanos conhecem, ou podem conhecer, o prazer da filosofia.O seu legado fotográfico aí está para nos fazer ver (muito literalmente) que também as imagens pensam sobre as imagens. Porquê? Porque não se limitam a “reproduzir” o mundo, antes o ampliam, compõem e recompõem com a cumplicidade dos olhares que nelas, e através delas, confluem e se dispersam. No presente, isso implica uma difícil postura moral: importa ver e pensar para lá, porventura contra, o naturalismo pueril que domina a televisão (entenda-se: algumas linguagens televisivas), alimentando o vírus do politicamente correto.."Perante a notícia da morte de Duane Michals, importa celebrar a alegria filosófica do seu universo fotográfico.”.A fascinante pluralidade das imagens de Michals vai da austeridade clássica do retrato até às colagens que sugerem uma inspiração cubista – vale a pena rever, por exemplo, a montagem das fotografias dos elementos dos Police que ele fez para a capa do álbum Synchronicity (1983). Ainda no Instagram, ao longo dos últimos meses, Michals foi publicando alguns filmes muito breves, por ele realizados, que são exercícios lúdicos sobre o que vemos e não vemos no mundo à nossa volta. Num deles (1 de abril), recorda o seu encontro com o pintor René Magritte, em Bruxelas, no ano de 1965. “Terrível pintor”, diz Michals. Além de pintar, diz ele em tom jocoso, Magritte “ainda tinha de escrever por baixo daquilo que pintava” informações sem sentido, como um cachimbo com a frase “isto não é um cachimbo”...Michals surge de fato e gravata, com uma maçã que, por vezes, coloca em frente do rosto, imitando a pose de um autorretrato de Magritte (O Filho do Homem, 1964). O certo é que logo a seguir (2 de abril), com o mesmo fato, mas uma nova gravata, Michals publica outro minifilme, começando por dizer: “Magritte é, foi e sempre será o meu pintor favorito.” E recorda a primeira vez que viu um dos seus quadros – Ligações Perigosas (1926), na revista Harper’s Bazaar –, com uma mulher nua que segura um espelho, virado para nós: ela está atrás do espelho, mas a sua imagem aparece no espelho... Segundo as palavras de Michals, Magritte oferece-nos uma realidade “que interroga a nossa própria realidade.” E remata: “É isso que fazem os grandes artistas.”