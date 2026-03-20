Dos “regimes internacionais”

Para Richard Little, existe um crescente número de regimes em transição e, por isso mesmo, os regimes representam um traço fundamental do próprio processo de globalização.A primeira tentativa desencadeada, segundo o autor, tendo como objectivo a elaboração de uma Teoria dos Regimes, data dos anos 70, graças a um conjunto de cientistas sociais que se preocuparam com o estudo do rule-governed behaviour, i.e., do comportamento regulado pelo Governo no sistema anárquico internacional.Os regimes passaram a ser definidos por princípios, normas, leis e procedimentos decisórios estabelecidos, podendo ser classificados em função do grau e do tipo de formalidade das sobreditas regras acordadas entre parceiros sociais, bem como do grau de expectativa em relação ao seu cumprimento. Little refere que os regimes ajudam a regular as relações internacionais em múltiplas esferas da realidade.Para o autor, o mercado é usado pelos institucionalistas liberais como uma analogia para o sistema anárquico internacional. No mercado internacional, os “bens públicos” seriam sobre-produzidos, pelo que as externalidades negativas superariam as externalidades positivas. Daí que os institucionalistas liberais não acreditem num “regime internacional”, baseando-se, nomeadamente, no “dilema do prisioneiro” para assegurarem a constatação de impedimentos estruturais à existência do supra-mencionado “regime internacional”. Todavia, a existência do acesso à informação poderá funcionar como uma “porta de saída” ao “dilema do prisioneiro”.Em boa verdade, o “dilema do prisioneiro” parte do pressuposto de que não existe possibilidade de comunicação entre prisioneiros, o que, em boa verdade, não se apresenta, hoje em dia, aplicável no plano internacional, na generalidade dos casos.A análise dos regimes apresenta-se indissociável da problemática dos Direitos Humanos de que nos falam os mais diversos autores, com destaque para Chris Brown, o qual começa por relembrar marcos relevantes da História dos Direitos Humanos.O autor menciona a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em 1776, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, nas Nações Unidas.Fala, ainda, da Convenção Europeia sobre a Protecção dos Direitos Humanos e as Liberdades Fundamentais, de 1970, também designada por Convenção Europeia dos Direitos Humanos, bem como sobre o Acordo Internacional Irrevogável sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, e sobre o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, também de 1966.Brown refere, ainda, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), a Convenção Americana dos Direitos Humanos (1969), a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1981) e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Discriminações Contra as Mulheres (1979).Por último, refere a Declaração de Viena e o Programa de Acção (1993).Para Brown, o regime de Direitos Humanos deveria constituir um traço característico da sociedade contemporânea mundial e um bom exemplo das virtualidades da globalização.Segundo o autor, haveria a distinguir três gerações de direitos, a saber:- os direitos políticos;- os direitos económicos e sociais;- os direitos dos povos.Todavia, a questão contemporânea mais relevante consiste no que se designa por compliance e enforcement, i.e., na observância e controlo das regras de conduta e do seu cumprimento.A generalização dessas regras implicaria uma universalização de valores fundamentais.Acontece, todavia que, mais recentemente, a situação que tendia a ser dominante em termos de Direitos Humanos (paradigma ideológico Ocidental tido como dominante) tem vindo a ser contestada por sectores nacionais - populistas e fundamentalistas que procuram salientar a “natureza Ocidental intolerante do universalismo”. Trata-se da adopção de posições muito questionáveis, de acordo com as quais a defesa dos princípios da Liberdade e da Tolerância, a serem universalmente aplicáveis, constituiria algo de condenável, porque poderia haver comunidades - pretensamente autónomas - ou mesmo dirigentes políticos - pretensamente responsáveis - que entendessem argumentar ser legítimo pugnar pela anti-Liberdade e pela intolerância.E, por outro lado, esses mesmos críticos não seriam excluídos do debate político nos países que acusam dessa “natureza intolerante”.Tratar-se-ia de uma verdadeira contradição.Nem mais, nem menos... Escreve sem aplicação do novo Acordo Ortográfico