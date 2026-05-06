Diversidade cultural nos cuidados de saúde: a Enfermagem não pode ignorar esta realidade

A diversidade cultural nos cuidados de saúde não constitui um fenómeno emergente nem uma tendência passageira. Atualmente, é uma característica estrutural das sociedades contemporâneas e, consequentemente, dos sistemas de saúde que as servem. Ainda assim, a organização dos cuidados continua, em muitos contextos, a basear-se num pressuposto implícito de homogeneidade cultural que já não corresponde à realidade.A crescente mobilidade populacional, os fluxos migratórios e as transformações demográficas introduziram uma complexidade que não pode ser tratada como variável periférica. A Organização Mundial da Saúde tem vindo a sublinhar que a diversidade cultural é hoje uma realidade estrutural dos sistemas de saúde, e não uma exceção circunstancial, representando um impacto direto na acessibilidade, na comunicação clínica e na qualidade assistencial.Nos serviços de saúde portugueses, essa diversidade manifesta-se diariamente através de diferentes línguas, sistemas de crenças sobre doença e tratamento, estruturas familiares, práticas culturais e conceções de autoridade clínica. Estes elementos influenciam decisões terapêuticas, níveis de confiança, adesão aos tratamentos e perceções de qualidade. Ignorá-los não é apenas uma omissão neutra, mas sim uma escolha com consequências clínicas.Neste contexto, a evidência internacional demonstra que desigualdades culturais e étnicas se traduzem em diferenças reais na qualidade e segurança dos cuidados. Falhas na comunicação intercultural foram identificadas como fator de risco para eventos adversos, para a deterioração da relação terapêutica e para menor adesão aos planos de tratamento. Neste sentido, a diversidade cultural deve ser entendida como variável clínica relevante, e não como detalhe sociológico ou dimensão acessória da prática assistencial.A Enfermagem, enquanto profissão que afirma a centralidade da pessoa no processo de cuidar, encontra-se particularmente exposta a esta exigência de coerência. Não é possível sustentar um discurso de cuidados humanizados e, simultaneamente, desconsiderar os determinantes culturais que moldam comportamentos, expectativas e decisões. Comunicação eficaz, construção de confiança e negociação terapêutica dependem, em larga medida, da capacidade de reconhecer e integrar essas diferenças.Contudo, é essencial evitar reducionismos: a competência cultural não se traduz na memorização de características atribuídas a determinados grupos nem na aplicação de generalizações que transformem diferença em estereótipo. Trata-se de desenvolver pensamento crítico, consciência das próprias referências culturais e capacidade de adaptação clínica, mantendo padrões rigorosos de segurança e qualidade.Acresce que esta responsabilidade não pode ser individualizada. A gestão da diversidade exige compromisso organizacional e político. Formação estruturada, mecanismos de apoio linguístico eficaz, protocolos sensíveis à pluralidade cultural e lideranças comprometidas com a equidade são condições essenciais para que a diversidade seja integrada de forma consistente na prática assistencial.Num país marcado por transformações demográficas significativas e por uma crescente complexidade social, persistir em modelos de cuidado concebidos para uma população homogénea significa perpetuar barreiras invisíveis no acesso e na qualidade dos cuidados. A diversidade cultural não fragiliza os sistemas de saúde, pelo contrário, é a incapacidade de adaptação às realidades que servem que vai tornando cada vez mais débil este modelo.Neste enquadramento, o Dia Internacional da Diversidade Cultural, assinalado a 21 de maio, constitui uma oportunidade pertinente para refletir sobre este tema. Não se trata de reafirmar valores abstratos, mas de reconhecer que equidade e qualidade clínica são dimensões indissociáveis. Se a diversidade é estrutural, a resposta institucional e profissional também tem de o ser.A forma como os cuidados de saúde integram esta complexidade não é um indicador simbólico de sensibilidade social, mas sim um indicador concreto de maturidade clínica e organizacional. É nessa medida que a diversidade cultural deve ser encarada: não como exceção, mas como parte integrante da responsabilidade assistencial contemporânea.