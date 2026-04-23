Diário de um futuro imaginado (?)

Dia 1. O presidente Trump (T) anunciou ter ordenado a ocupação militar da Gronelândia, devido ao “descaramento” dos habitantes da ilha, que chegaram ao extremo de destruir bonés MAGA!Dia 2. T chamou o embaixador dos EUA na Santa Sé e concedeu ao núncio apostólico o prazo de 48 horas – posteriormente dilatado para cinco dias, depois para duas semanas e, finalmente (?) para três meses – para abandonar Washington.Dia 3. T alterou o nome do Aeroporto JFK para DJT. Acrescentou que, para poupar, aproveitou o “J”.Dia 4. T escreveu num tweet que a primeira-ministra italiana, Giorgia Melone, o enganou, ao garantir-lhe que era mais nova do que a primeira dama francesa, Brigitte Bardot. “De castigo”, aplicou tarifas de 200% aos filmes neorealistas italianos, “porque, de qualquer modo, eu nunca os entendi”.Dia 5. T ordenou a transferência dos 60.000 habitantes da Gronelândia para Cuba. Tendo-lhe sido explicado que Cuba era um Estado independente, mais pequeno do que a Gronelândia, mandou a guarda costeira ocupar a ilha. Dia 6. T impôs aos jogadores de bridge a proibição a de acordar contratos sem trunfo (no trump).Dia 7. T mandou demolir as estátuas dos presidentes representados no Monte Rushmore – George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt – e substituí-las pelas estátuas de si próprio, de JD Vance, de Marco Rubio e de Pete Hegseth.Dia 8. T anunciou que o controlo da passagem de navios no Estreito de Ormuz iria ser assegurado pela instalação de uma gigantesca porta giratória, “uma maravilha da engenharia americana”.Dia 9. T queixou-se ao seu médico de persistentes dores de cabeça, acusando o Irão de o atingir com radiações nucleares orientadas, com urânio enriquecido, codificadas para alterar o seu ADN, e ameaçou, pela enésima vez, extinguir a civilização iraniana e enviar os sobreviventes para a Idade da Pedra ou para a Idade Média, “conforme o que fosse mais longe”.Dia 10. T mandou transferir a população de Cuba para a Gronelândia, “para entreter os pinguins”.Dia 11. Tendo o escultor a quem havia sido comissionada a obra do Monte Rushmore informado T que não conseguia respeitar três das suas exigências – representar Vance com ar simpático, Rubio sem aspeto latino-americano e Hegseth com um olhar inteligente, T determinou a respetiva substituição por três imagens de si próprio, com gravatas lisas de diferentes cores e comprimento até aos testículos.Dia 12. T decidiu deixar em paz os quatro presidentes, optando por substituir a cabeça da Estátua da Liberdade, “essa imigrante ilegal francesa”, pela sua.Dia 13. T determinou que o English breakfast passasse a chamar-se American breakfast, as French fries dessem lugar às American fries e a pizza se passasse a designar piza, “porque um z já é difícil de pronunciar, quanto mais dois”!Dia 14. Deus fez o mundo em seis dias e ao 7.º descansou. Trump quase deu cabo dele em 13 dias e ao 14.º, sem poder aguentar mais, Deus aplicou-lhe um chuto no traseiro.