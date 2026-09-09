Depois da moção, a remodelação?

O segundo é que, apesar dessa forma de atuar, e tanto quanto se sabe até agora, nem a Judiciária, nem o Estado foram lesados de forma significativa. O grande dano foi reputacional: o mito da “superpolícia”, construído ao longo dos últimos anos com a ajuda de alguns aliados mediáticos, sofreu um abalo profundo. E quando os mitos se desfazem, sabemos que é no melhor pano que cai a nódoa.

Por fim, o terceiro motivo é o que mais ressoa junto da opinião pública. Luís Neves não vive num palácio, não conduz um topo de gama, nem possui uma herdade luxuosa no Alentejo. Quanto mais lhe apertam o cerco por causa da sua modesta casa de férias ou do carro em segunda mão que “confiscou” a um traficante, mais portugueses se interrogam sobre a proporcionalidade da polémica. E o Chega, que faz do combate à corrupção a sua grande bandeira, arrisca-se a ser percecionado como o partido que persegue os polícias que investigam os grandes casos de colarinho branco.

Naturalmente, a realidade é mais complexa, mas o arrastar da controvérsia tenderá a reforçar a perceção pública a favor de Luís Neves, não obstante a queda de popularidade do ministro nas sondagens. Sobretudo se, nos próximos meses, apresentar resultados visíveis em áreas como o combate aos fogos florestais, a segurança urbana e a imigração ilegal.

Luís Neves agiu mal, foi imprudente e revelou pouca capacidade para gerir críticas. Mostrou não ter ainda o tato, o bom senso e a carapaça política que um governante precisa. É o que sucede quando alguém com o seu perfil passa diretamente da PJ para o Governo. Mas isto pode não ser fatal, até porque em política não há mortos, há apenas feridos.