Opinião DN

Da globalização: das vantagens aos efeitos perversos

António Rebelo de Sousa
António Rebelo de Sousa

Economista e professor universitário

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Vários especialistas têm vindo a explicitar as vantagens e os efeitos perversos da globalização.

Do lado das vantagens afigura-se possível considerar a contribuição para a desinflação da economia mundial, a transferência de tecnologia das economias mais avançadas para as periféricas, o impacto positivo no crescimento económico e em termos de acréscimo da produtividade e de redução dos custos marginais de produção, além dos efeitos indutores provocados ao nível do progresso tecnológico e do alargamento das transformações estruturais a regiões subdesenvolvidas.

Ao longo do processo histórico, o proteccionismo sempre esteve mais associado à desaceleração do crescimento mundial (e, em muitos casos, a conflitos internacionais), enquanto que a liberalização se apresentou mais associada ao crescimento e ao progresso.

Em termos de efeitos perversos, importa considerar a assimetrização (agravamento das desigualdades, em termos sociais e regionais - como, também, em termos sectoriais), o excesso de concentração do poder económico (sobretudo, nos sectores em que se registam externalidades em cadeia), a instabilidade sócio-económica resultante dos ajustamentos estruturais provocados pela globalização e o que certos sectores consideram ser o desrespeito pelos valores sócio-culturais locais e/ou regionais.

Jan Art Sholte procurou fazer uma síntese sobre os principais aspectos caracterizadores da globalização, a partir dos seguintes tópicos capitais:

– a globalização conduziu a uma transformação da geografia económico-social, fazendo emergir espaços supra-territoriais e supra-nacionais;

– a globalização não pôs, contudo, fim à geografia territorial e às realidades nacionais, estando sujeita a avanços e a recuos;

– a globalização, apesar de ter apresentado mais aspectos positivos do que negativos, tem gerado um crescimento desigual e, por conseguinte, um agravamento das assimetrias;

– a globalização não é, necessariamente, boa ou má, antes dependendo das políticas implementadas pelo Homem, sendo possível compatibilizar a dita globalização com políticas reformistas que não se reconduzam ao modelo neo-liberal.

Joseph Stiglitz apresentou, neste capítulo, propostas interessantes, com destaque para as seguintes:

– sendo certo que deve pôr-se o acento tónico na expansão das exportações, é preciso não esquecer o sector de Bens Não-Transaccionáveis e o mercado endógeno:

– o Estado deve conciliar as privatizações com a defesa de mecanismos concorrenciais e com a subordinação do poder económico aos interesses superiores do Estado e, portanto, ao poder político democraticamente constituído;

– as políticas sociais (redução da pobreza e das desigualdades) deveriam constituir uma das prioridades de um modelo de desenvolvimento, uma vez apresentar-se da maior relevância o objectivo de coesão social;

– a imperiosidade de políticas de austeridade (salvo em situações extremas como, por exemplo, numa guerra) não devem levar a que sejam ultrapassados certos limiares, procurando-se evitar o risco de excessiva instabilidade política e social.

De qualquer forma, do que se disse resulta a necessidade de se procurar conciliar a globalização com as necessárias reformas a implementar no sistema capitalista, conduzindo a uma gradual “socialização virtuosa” do mesmo, sem pôr em causa a livre iniciativa e o funcionamento dos mecanismos de mercado, ainda que de forma regulada.

Nem mais, nem menos...

Escreve sem aplicação do novo Acordo Ortográfico

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