Da consolidação orçamental

Há um outro fator a colocar pressão em cima da equação orçamental. A subida das yields das Obrigações do Tesouro a 10 anos para os 4% (em máximos desde 2017) reflete uma tendência de venda generalizada nos mercados, que vai tornar mais caro o financiamento do Estado português. Em 2027, a fatura anual de juros vai ultrapassar os 7 mil milhões de euros, o valor mais alto na última década. Ou dito de outra forma: nove em cada 100 euros cobrados em impostos serão absorvidos exclusivamente para pagar os juros da dívida pública, reduzindo forçosamente a margem de manobra para outras áreas.

É por isso que temos visto Miranda Sarmento e o Governo AD a insistir no mantra das contas certas. A manutenção da trajetória de desalavancagem do Estado assume, de facto, um caráter crítico.

Por dois motivos. Do ponto de vista puramente aritmético, a redução do rácio só é sustentável enquanto o crescimento nominal do PIB superar o custo médio da dívida – uma margem que o atual nível de juros reduz substancialmente.

Do ponto de vista da gestão do risco, cada ponto percentual abatido à dívida (e a meta do Governo é chegar aos cerca de 87% do PIB) reforça a proteção do país perante a volatilidade dos mercados de capitais.

Para a grande maioria dos contribuintes, a meta da redução da dívida é um conceito quase extraterrestre. Está longe das suas preocupações imediatas ou diárias, completamente ao lado da subida dos combustíveis de cada vez que se atesta o carro ou dos legumes e carne no supermercado.

Mas nem por isso é um mero exercício contabilístico. A consolidação orçamental garante margem de manobra para mitigar choques externos e reduz a probabilidade de futuras correções fiscais ou cortes na despesa pública se, ou quando, as condições de financiamento se deteriorarem ainda mais.

É essa estabilidade que permite, no médio prazo, dar a opção aos governos para, se assim o entenderem, iniciarem um desagravamento fiscal sustentável.

O cumprimento da meta exige, contudo, rigor e transparência.

Num ambiente de refinanciamento mais dispendioso, a margem para medidas com impacto permanente na despesa é praticamente nula. Será esse o critério rigoroso com que Bruxelas e os investidores vão analisar a proposta do OE2027.