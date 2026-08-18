Coimbra 24horas

Falar da noite de Coimbra é falar do coração da nossa identidade, mas é também falar de um tema que exige sensibilidade, verdade e ação concreta. Como presidente da Câmara, sei bem que a tranquilidade de quem aqui vive, o descanso dos moradores da zona histórica, o conforto das famílias e a confiança de quem nos entrega os seus filhos para estudar são prioridades absolutas. A perceção de segurança no dia a dia importa tanto quanto o rigor dos factos.

E os factos, sustentados pelos dados da PSP, da GNR e do Relatório Anual de Segurança Interna, mostram-no de forma inequívoca: Coimbra é uma cidade segura. A criminalidade violenta e grave caiu mais de 13% e os roubos na via pública recuaram cerca de 18%.

A grande maioria das ocorrências noturnas não resulta de violência estrutural ou criminalidade organizada, mas sim de excessos pontuais: o consumo desmedido de álcool, o ruído fora de horas e pequenos desentendimentos. Quando olhamos para o panorama europeu, Coimbra continua a afirmar-se como uma das cidades universitárias mais tranquilas e acolhedoras de toda a Europa.

Ainda assim, não nos acomodamos a gerir estatísticas. Sentirmo-nos seguros exige proximidade e cuidado constante. É por isso que a Câmara Municipal assume a liderança de uma estratégia integrada – a Noite de Coimbra: Saudável e Segura, unindo no mesmo propósito as forças de segurança, as autoridades de saúde, os serviços de emergência, os empresários e a comunidade académica.

Esta intervenção assenta no equilíbrio entre a prevenção e a firmeza. Através de uma cooperação estreita com o comércio noturno, reforçamos a fiscalização de lotações e vias de evacuação, apostando na formação de equipas privadas em gestão de conflitos. Ao mesmo tempo, promovemos o consumo responsável para travar a venda de álcool a menores e a clientes em estado de embriaguez extrema, incentivando o condutor designado e os testes de sobriedade. Lado a lado com os comerciantes, exigimos o cumprimento estrito dos horários, a insonorização dos estabelecimentos e a limpeza do espaço envolvente, com uma política de tolerância zero ao assédio.

Para lá das intenções, colocamos no terreno medidas inovadoras que fazem a diferença na vida real:

Rede de Transportes 'Regresso Seguro' : as linhas noturnas dos SMTUC passam a contar com o sistema de paragem a pedido. Em noites de festa ou no quotidiano de madrugada, qualquer passageiro em situação de vulnerabilidade pode solicitar ao motorista que imobilize o autocarro fora das paragens oficiais, no ponto mais próximo e seguro da sua porta.

Equipas de Mediação Social Noturna : profissionais capacitados em gestão de conflitos e primeiros socorros circulam pelos pontos centrais – como a Praça da República, a Alta e a Baixa – para identificar sinais de tensão e intervir de forma pedagógica antes que qualquer altercação ganhe dimensão policial.

Pontos Lilás e Redes de Acolhimento : refúgios imediatos e bem sinalizados na noite, articulados com a Associação Académica, a saúde e os estabelecimentos, destinados a prestar proteção e apoio a quem enfrente situações de assédio, perseguição ou indisposição.

Provedor da Noite e Tendas de Sobriedade : criámos uma figura independente para mediar a relação entre moradores, estudantes e comerciantes, e instalámos tendas de apoio em noites de grande afluência para prestar cuidados de saúde primários e aliviar a pressão sobre as urgências hospitalares.

Selo 'Comércio Noturno Seguro': uma distinção municipal que premeia os estabelecimentos que cumpram voluntariamente os mais elevados padrões de segurança, higiene e responsabilidade social.

Esta resposta completa-se no espaço público: reforçámos a iluminação LED com o plano Caminhos Iluminados entre a Alta e a Baixa, expandimos a videovigilância em articulação com a PSP e aumentámos o patrulhamento a pé e em meios suaves, garantindo uma atuação célere contra infrações como o estacionamento selvagem.

Integraremos ainda projetos europeus como o NightScapes e a rede Cities After Dark para aprimorar a governação noturna.

Não queremos condicionar nem diminuir a energia vibrante que torna a vivência académica de Coimbra única no mundo. Queremos, sim, conciliar essa vitalidade com o direito fundamental ao descanso e à proteção de todos.

Trabalhando lado a lado com a cidade, garantiremos que Coimbra continua a ser a casa aberta, segura e orgulhosa que sempre soube ser.