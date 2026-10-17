A Ucrânia prevalecerá

A Ucrânia atravessa atualmente um período difícil devido ao acordo pouco ético sobre o gasóleo assinado entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente norte-americano, Donald Trump – uma manobra que equivale a uma traição ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Apesar disso, os ucranianos não devem desesperar, nem desistir, pois o seu país irá certamente recuperar e derrotar o seu antigo inimigo, a Rússia, tal como o Afeganistão derrotou a URSS em 1989, precipitando o seu colapso.

E o que acontecerá então? A Rússia ficará sozinha para curar as suas feridas profundas, para não falar das reparações que terá de pagar à Ucrânia durante muito tempo. Por seu lado, a Ucrânia poderá contar com os seus aliados ocidentais para recuperar e reconstruir rapidamente. A longo prazo, a sua economia prosperará como nunca antes.

Centenas de milhares de russos mortos ou feridos; tudo em vão. Que desperdício! O povo russo guardará ressentimento durante muito tempo por os seus líderes terem sido arrastados para esta guerra absurda que os empobreceu.

Assim que a Rússia for derrotada, a Ucrânia poderá fazer a sua entrada triunfal na NATO e na União Europeia. Esse é o futuro que se está a desenhar. Trump não passará de um pesadelo.

Um dia, os historiadores dir-nos-ão por que é que o aspirante a czar Putin embarcou neste conflito condenado ao fracasso; mas, entretanto, arrisco uma hipótese: pressentiu o poder a escapar-lhe das mãos, poder que estava determinado a manter a todo o custo.

Sylvio Le Blanc

Montreal

Canadá