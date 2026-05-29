Calor extremo exige responsabilidade – ação e prevenção

Portugal enfrenta hoje uma realidade cada vez mais evidente: os fenómenos climáticos extremos deixaram de ser exceção para passarem a fazer parte do nosso quotidiano. O aumento das temperaturas, as ondas de calor mais frequentes e prolongadas e o agravamento do risco de incêndio obrigam o país a encarar a ação climática não como uma bandeira ideológica, mas como uma necessidade nacional.Nos últimos dias, várias regiões do país registaram temperaturas próximas dos 40 graus. O calor chegou mais cedo, de forma intensa, e trouxe consigo um risco acrescido de incêndios rurais. O cenário repete-se ano após ano, mas continua a exigir respostas rápidas, planeamento sério e uma cultura de prevenção que envolva o Estado, os municípios e os próprios cidadãos.As alterações climáticas são hoje um desafio global com consequências locais muito concretas. Em Portugal, sentimos os efeitos no aumento das secas, na pressão sobre os recursos hídricos, na degradação das florestas e no crescimento do risco de catástrofes naturais. Ignorar esta realidade seria irresponsável.Mas falar de ação climática também exige equilíbrio e pragmatismo. Não basta anunciar metas ou multiplicar discursos políticos. É fundamental investir em medidas concretas de mitigação e adaptação, capazes de proteger as populações e garantir maior resiliência ao território nacional.A prevenção de incêndios é hoje uma das áreas mais críticas dessa adaptação. O tempo quente e seco aumenta exponencialmente o risco de ignição, tornando indispensável uma postura vigilante e preventiva. Limpar terrenos, criar faixas de gestão de combustível, evitar queimadas em períodos de perigo elevado e garantir vigilância ativa são medidas simples, mas essenciais para evitar tragédias.Portugal conhece demasiado bem as consequências da falta de prevenção. Ao longo das últimas décadas, os incêndios destruíram milhares de hectares de floresta, colocaram vidas em risco e deixaram marcas profundas em muitas comunidades do interior do país. Não podemos continuar presos à lógica de agir apenas depois da tragédia acontecer.Importa reconhecer o esforço dos operacionais no terreno, bombeiros, proteção civil, forças de segurança e equipas de sapadores florestais, que todos os anos enfrentam condições extremamente difíceis para proteger pessoas e bens. O reforço anunciado de meios e operacionais é importante, mas a verdadeira eficácia mede-se na capacidade de prevenir, planear e coordenar respostas antes do pior cenário acontecer.A ação climática também passa pelas escolhas do dia a dia. A poupança energética, a utilização de transportes mais sustentáveis, a aposta na reciclagem e na economia circular ou a eficiência no consumo de recursos são pequenas mudanças que, somadas, produzem impacto real.Ao mesmo tempo, os municípios têm um papel cada vez mais decisivo. O ordenamento do território, a limpeza das zonas florestais, a manutenção de caminhos rurais, os planos municipais de emergência e a monitorização permanente do risco são instrumentos fundamentais para reduzir vulnerabilidades e proteger as populações.O combate às alterações climáticas não pode ser feito apenas com slogans ou campanhas mediáticas. Exige responsabilidade política, investimento inteligente e uma estratégia nacional capaz de conciliar proteção ambiental, segurança das populações e desenvolvimento económico.Portugal precisa de uma política climática séria, mas também de um país preparado para responder aos desafios do presente. Porque perante temperaturas extremas, risco elevado de incêndio e fenómenos cada vez mais imprevisíveis, a prevenção deixou de ser uma opção. É uma obrigação coletiva.Ainda vamos a tempo de evitar muitas tragédias, mas isso exige consciência, responsabilidade e vigilância de todos. Cada cidadão pode fazer a diferença através de pequenos gestos de prevenção, respeito pelas regras de segurança e proteção do território. Num verão que se prevê exigente, o apelo é simples: estejam atentos, protejam a floresta e não ignorem qualquer sinal de perigo. A prevenção começa em cada um de nós.