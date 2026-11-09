Autópsia de uma Acampada que nunca existiu

A 23 de Setembro, o despejo de uma octogenária da casa onde vivia há 70 anos, em Madrid, precipitou a indignação colectiva nas ruas. A Praça do Sol, emblema da capital espanhola e, como tal, epicentro de todos os protestos, converteu-se num acampamento improvisado de onde as massas prometeram não sair até que aparecessem soluções tangíveis.

Em Espanha, como em tantos outros países europeus, a crise da habitação existe e é grave. Sem surpresa, manifesta-se de forma assimétrica, sendo mais dramática onde há elevada procura habitacional e turística. Os números de 2025 mostram 6800 despejos na Catalunha, seguidos por 3700 na Andaluzia, 2900 em Valência e 2200 em Madrid.

Isto é, muito embora Madrid seja a capital, e uma metrópole gigantesca, não é o ponto negro deste drama. Daí os protestos na Praça do Sol chiarem nos ouvidos de quem conhece minimamente a realidade espanhola.

Sucedem-se na Catalunha casos tão ou mais dramáticos que o de Maricarmen, a octogenária despejada em Madrid. Por exemplo, o de Olga Matute, de 54 anos, residente no município barcelonês de L’Hospitalet de Llobregat, que se suicidou a 7 de Setembro do ano passado na sequência de um longo processo de despejo. Deixou duas filhas órfãs, uma menor de idade.

A tragédia de Olga mereceu cobertura mediática. Outras desgraças ocorridas na Catalunha foram também merecedoras de atenção por parte da comunicação social, que as noticiou no âmbito de uma crise de habitação galopante. Mas a indignação só saiu à rua em Madrid.

Proponho um teorema: em Madrid – cidade e região – governa a direita; já na Catalunha governa o partido socialista e na cidade de Barcelona mandam as esquerdas que apoiam o PSOE. Portanto, os despejos na Catalunha são um enorme incómodo para as esquerdas. Não os podem apresentar como um produto do capitalismo e do neoliberalismo que, no seu entender, são propriedade privada da direita.

Esta suspeita adensou-se quando os acampados se juntaram aos sindicatos e aos partidos de esquerda para convocar uma greve geral contra a oposição. Sim, leu bem. O PSOE de Pedro Sánchez governa Espanha há 8 anos em aliança com as esquerdas radicais, mas a greve convocou-se contra a oposição de direita.

A custo, um jornalista perguntou o óbvio e destapou o absurdo. Mas um comentador televisivo próximo do Executivo ofereceu-se para esclarecer a dúvida. Disse que a greve não era contra a oposição, mas contra um eventual governo de direita que, porventura, venha a existir. Os Estados Unidos da América deram ao mundo o conceito de ‘guerra preventiva’ e a esquerda espanhola, igualmente afoita, o de ‘greve preventiva’.

A acampada em Sol teve como propósito único mobilizar e unir o eleitorado de esquerda. Pelo menos desde 2023, ano das últimas legislativas, que parte importante dos votantes socialistas mostra pouca vontade de confiar no PSOE. Já a esquerda radical, fiel aos ódios fratricidas de sempre, dilacera-se em lutas por lugares. A crise da habitação foi, no fundo, um expediente para tornar a esquerda competitiva para as eleições no dia 29 deste mês.

Mas a tragédia na ferrovia de alta velocidade inviabilizou estes e outros cálculos. A catástrofe foi demasiado grande para esconder dentro de uma tenda. Prontamente, na passada terça-feira, o governo de Sánchez deu ordem de desmobilização aos campistas e de mobilização à polícia. Uns e outros fizeram o que lhes foi ordenado.

Não foi difícil restabelecer a normalidade. Até porque a maior parte das tendas já estavam vazias. As poucas que permaneciam ocupadas tinham lá dentro pessoas sem-abrigo, toxicodependentes e demais indigentes, gente com a qual ninguém se preocupou. A praça ficou desimpedida e limpa, pronta para servir de postal à Cimeira Ibero-americana, que no dia seguinte se instalou na capital espanhola.

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico