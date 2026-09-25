A novelização da guerra 

Cada vez há mais comentadores televisivos da guerra — das guerras. Não tenho dúvidas sobre as suas competências, incluindo o grau de informação que possuem. Ainda assim, não posso deixar de me perguntar se, individualmente ou dialogando entre si, o seu trabalho vai sendo pontuado por alguma reflexão sobre os efeitos concretos — comunicacionais, sem dúvida — das suas análises.

Confunde-me e perturba-me o facto de falarem, por vezes com um sorriso nos lábios, daquilo que mais parece ser uma partida caseira de Batalha Naval — dir-se-ia que tudo está a acontecer num tabuleiro de marionetas que, por artes mágicas, adquiriu a coerência e o determinismo de uma narrativa transparente e objetiva. O que está em causa, entenda-se, não são, insisto, as qualidades do saber seja de quem for, sendo escusado acrescentar que partilhamos, seguramente, a mesma compaixão perante os horrores que todos os dias nos são apresentados.

Como em outras áreas de informação (com evidente destaque para os patéticos dramas do futebol), tudo se passa como se os clips que foram, ou vão ser, apresentados existissem como roteiros unívocos da complexidade do mundo à nossa volta. Com frequência, entra-se num “espaço” de análise uma fração de segundo logo após a passagem das imagens, transformando a notícia num incidente (quase) dispensável, quanto mais não seja porque um clip de 30 segundos pode servir de “fundamento” a meia hora de análises... Pior um pouco, perpassa por esta saturação analítica um veneno social cada vez mais agressivo no nosso quotidiano — no limite, há casos em que a mensagem que passa para o espectador o obriga a escolher um “pró” ou um “contra”, mesmo quando a complexidade dos factos, e também o mais rudimentar humanismo, o impede de purificar um lado e demonizar o outro (além de que tratar todos os conflitos como um frente a frente de dois lados não parece ser um primor de dialética).