Um membro de um governo de Portugal de há mais de uma década tinha uma imagem curiosa para momentos como os que vivemos atualmente, com a crise na Habitação e a instabilidade social que, ao que tudo indica, lhe está associada. Dizia ele que, em política, às vezes é preciso “agitar muito os braços para parecer que estamos a fazer” imensas coisas.
As reuniões que o Governo decidiu fazer com os líderes dos partidos da oposição – primeiro-ministro com o presidente do Chega e o secretário-geral do PS, ministros com representantes dos partidos mais pequenos – enquadram-se na perfeição naquela frase.
É verdade que estes encontros correspondem ou visam acalmar dois sentimentos presentes: o primeiro é o de que o chefe do Governo é insensível às preocupações dos portugueses com dificuldades nas questões de habitação e que esteve, manifestamente, ausente durante as atuações musculadas da polícia nas manifestações de Lisboa e do Porto. O segundo sentimento é o de que se trata de uma resposta a uma exigência “de diálogo” feita pelo Presidente da República e manifestada em encontro privado.
Dos encontros de Luís Montenegro com José Luís Carneiro e com André Ventura saiu meia meia dúzia de propostas: 1) acabar com as alterações à Lei do Arrendamento; 2) criar um cabaz alimentar isento de IVA e 3) alterar o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Tudo em troca de não descer um ponto no IRC ou reduzir as isenções fiscais nas rendas “acessíveis” de até 2300 euros.
A primeira pretensão nada tem a ver com o Orçamento e o Governo até pode, em última análise, deixá-la para outras núpcias se tal ajudar a desmobilizar as Acampadas. Mas é pouco provável.
As outras duas ideias seriam concessões feitas no âmbito de um Orçamento do Estado que já tem aprovação garantida com a abstenção anunciada do PS.
Que motivação teria a AD para mexer na Conta do Estado nesta fase, contrariando várias das suas linhas argumentativas: rota de redução da dívida, cortar nos impostos sobre as empresas e evitar mexidas “cegas” no IVA? O PS sabe-o bem, por isso que expectativa real terá numa aceitação das suas condições? Pouca.
O que nos conduz de volta ao agitar de braços. É um exercício que não serve apenas ao Governo, mas também ao PS que, apesar de estar agora na oposição, tem de responder por anos de políticas que ajudaram à situação que temos hoje.
Tanto o Governo como o PS e o Chega sabem que o problema da Habitação é de resolução difícil e lenta. Implica disciplina, coordenação e persistência de sucessivos governos e, ponto importante, dificilmente o Executivo mais influente num eventual bom desfecho estará em funções para colher esse fruto.
E nenhum deles sabe, com certeza, quem está, de facto, nas acampadas. Cada um tem uma teoria que já deixou clara, mas sabem tanto quem está ali como qualquer um de nós. Extremistas organizados? Agitadores? Curiosos? Infiltrados? Ou apenas e tão só cidadãos preocupados com o futuro dos filhos ou com a sua própria renda ao final do mês?
É preciso, pois, agitar muito os braços, em sucessivas reuniões. Imenso. Dar a ideia de que se está a fazer tudo ao alcance, enquanto esperam que a chuva e a tempestade Bruna desmobilize quem está, ou esteja, a pensar passar a noite em tendas.