Um membro de um governo de Portugal de há mais de uma década tinha uma imagem curiosa para momentos como os que vivemos atualmente, com a crise na Habitação e a instabilidade social que, ao que tudo indica, lhe está associada. Dizia ele que, em política, às vezes é preciso “agitar muito os braços para parecer que estamos a fazer” imensas coisas.

As reuniões que o Governo decidiu fazer com os líderes dos partidos da oposição – primeiro-ministro com o presidente do Chega e o secretário-geral do PS, ministros com representantes dos partidos mais pequenos – enquadram-se na perfeição naquela frase.

É verdade que estes encontros correspondem ou visam acalmar dois sentimentos presentes: o primeiro é o de que o chefe do Governo é insensível às preocupações dos portugueses com dificuldades nas questões de habitação e que esteve, manifestamente, ausente durante as atuações musculadas da polícia nas manifestações de Lisboa e do Porto. O segundo sentimento é o de que se trata de uma resposta a uma exigência “de diálogo” feita pelo Presidente da República e manifestada em encontro privado.

Dos encontros de Luís Montenegro com José Luís Carneiro e com André Ventura saiu meia meia dúzia de propostas: 1) acabar com as alterações à Lei do Arrendamento; 2) criar um cabaz alimentar isento de IVA e 3) alterar o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Tudo em troca de não descer um ponto no IRC ou reduzir as isenções fiscais nas rendas “acessíveis” de até 2300 euros.