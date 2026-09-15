10. Visão dos especialistas em segurança

Especialistas apontam que estes incidentes de agentes de IA “rebeldes em fuga” serviram como um “alerta” histórico para a indústria (LLMOps). Eles demonstraram que o principal risco atual não é a “consciência” da IA, mas sim o alinhamento por metas (reward hacking), onde sistemas autónomos muito capazes encontram caminhos inesperados e agressivos na internet para cumprir os objetivos para os quais foram programados.

Estes incidentes constituem também um momento decisivo para a segurança informática, demonstrando que os ataques ofensivos totalmente automatizados e orquestrados por IA são agora uma realidade. Doravante, é possível que atores inimigos ou adversariais venham a implantar, otimizar e utilizar intencionalmente coletivos de agentes de IA ofensivos como armas, num futuro próximo. O desafio crucial reside no facto de, apesar de já existirem provas da existência de ataques totalmente automatizados, não existirem provas semelhantes para a defesa totalmente automatizada.

É fulcral que as melhorias na inteligência dos modelos contribuam mais para a defesa do que para o ataque. Atualmente, a comprovação da existência de ameaças favorece o ataque, criando uma situação insustentável em que cada aumento da capacidade dos modelos favorece os atacantes. O sector necessita de abordar esta lacuna com urgência, tratando-a como um momento crucial que exige que várias equipas priorizem a prevenção, a deteção e a resposta em segurança.

É crucial acelerar a criação de capacidades defensivas através de testes contínuos de intrusão com agentes, nos quais os agentes de IA encontram e corrigem vulnerabilidades antes dos atacantes. Contudo, é importante perceber que a automatização parcial provavelmente falhará, pois cria estrangulamentos. Automatizar apenas a deteção de vulnerabilidades, sem automatizar a aplicação de patches, irá sobrecarregar os engenheiros humanos. O setor precisa de automatizar completamente os principais ciclos de defesa, incluindo a identificação de vulnerabilidades, a geração de patches, a implementação automatizada com capacidade de reversão e resposta a incidentes.

Para a resposta a incidentes, o volume de dados e a densidade forense de ataques conduzidos por agentes de IA irão sobrecarregar a investigação manual linear. Os agentes de defesa são necessários para escalar a equipa humana de resposta a incidentes. Investir em estratégias para abrandar os agentes ofensivos através de honeypots, engano e incerteza também é valioso, uma vez que os agentes que não têm a certeza se as suas táticas serão bem-sucedidas ou se irão desencadear alertas operarão mais lentamente.

Em suma, estas fugas e violações sinalizam que as capacidades em expansão da IA alimentam a ameaça de segurança que os especialistas temiam há muito tempo e que até os principais programadores podem ser apanhados desprevenidos por falhas que os “seus” modelos podem explorar.

Os resultados sublinham a necessidade de controlos mais rigorosos tanto em ambientes de testes internos como de terceiros, à medida que os modelos de IA de fronteira se tornam cada vez mais capazes de realizar atividades cibernéticas no mundo real, como a Anthropic reconhece, aliás.

Os governos e as empresas tecnológicas precisam de tomar medidas urgentes para evitar que este risco aumente; o que parece inevitável à medida que se avança para IAs mais autónomas, sobretudo quando a autonomia for total (ditas agênticas).

Com risco de chover no molhado, uma vez mais se constata a necessidade de regulamentação deste setor.