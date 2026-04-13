Opinião DN

A vitória imperfeita

Jorge Silva Carvalho
Jorge Silva Carvalho

Analista de Estratégia, Segurança e Defesa

Publicado a

Há guerras que se ganham em dois planos e se perdem no terceiro. Ou que se ganham nos três, mas de formas tão distintas que a narrativa comum não consegue acomodar. Este conflito tem essa arquitectura. Para o compreender, é necessário separar os níveis de análise que a urgência informativa sistematicamente confunde.

Não existe uma guerra no Médio Oriente. Existem três, sobrepostas, com lógicas distintas e vencedores potencialmente diferentes.

O primeiro nível é macroeconómico e pertence ao tempo longo. A National Security Strategy americana de Dezembro de 2025 codificou-o com uma clareza invulgar: o adversário estrutural dos Estados Unidos não habita o Médio Oriente, e o terreno decisivo não é militar. É a arquitectura das cadeias de abastecimento globais e o controlo dos nós críticos que as sustentam. Neste enquadramento, o Golfo Pérsico não é um teatro de operações. É um instrumento de coerção económica.

O bloqueio do Estreito de Ormuz não penaliza simetricamente todos os actores. Os Estados Unidos são exportadores líquidos de energia. Uma disrupção prolongada dos fluxos de hidrocarbonetos valoriza o seu petróleo e o seu gás, reforça o papel de fornecedor alternativo que Washington tem cultivado desde a revolução do xisto e atinge de forma assimétrica precisamente os dois grandes adversários geoeconómicos que a estratégia americana identificou como prioritários: a China, cujo modelo de crescimento depende de energia importada, e a União Europeia, cuja vulnerabilidade energética a coloca em permanente posição de inferioridade negocial.

Os países asiáticos, em geral, partilham desta fragilidade. O diferencial de impacto não é colateral. É o mecanismo. Neste patamar, uma mudança de regime em Teerão nunca foi condição necessária. Era um bónus possível, não o objectivo estrutural. E os objectivos estruturais foram servidos independentemente do desfecho político do conflito.

O segundo nível é estratégico-militar e, aqui, o vencedor também não suscita dúvida séria. As Forças Armadas iranianas e o IRGC saem desta fase profundamente degradados enquanto força de projecção regional. O Hezbollah está sob pressão de contenção. O Hamas opera com capacidade residual. Os Houthis acumulam desgaste. A arquitectura de dissuasão alargada construída por Teerão revelou os seus limites quando sujeita a pressão simultânea e sustentada. Mais do que isso, o regime não caiu, mas ficou mais fraco do que em qualquer outro momento recente. A sua capacidade militar estrutural foi severamente degradada e a sua margem de iniciativa ficou reduzida a respostas tácticas, irregulares e de baixa intensidade.

A isto soma-se o estrangulamento económico. O regime não está apenas militarmente enfraquecido. Está esmagado. A crise já não atinge apenas alvos destruídos; atinge o abastecimento, os mercados, os alimentos e a economia produtiva. Um Estado que já conhecia a rua por causa da deterioração das condições materiais surge agora com menos margem para responder a nova pressão social e com menos capacidade para sustentar os seus próprios proxies.

O que ficou foi exactamente o inventário de que o regime sempre dispôs como actor híbrido desde a sua fundação: drones, rockets, redes de influência, operações cibernéticas. A transição de potência regional com capacidade de projecção convencional para actor de perturbação residual não foi uma escolha estratégica. Foi o resultado do que sobrou. E o que sobrou não chega para inverter o diagnóstico.

O terceiro nível é o da Administração Trump. Aqui a lógica muda de natureza, e a leitura é genuinamente aberta. Três hipóteses coexistem sem que a informação disponível permita fechar nenhuma delas.

A primeira é que Trump avaliou uma guerra que começava a estagnar nos seus objectivos mais visíveis e encontrou na proposta iraniana de dez pontos uma tábua a que se agarrou. A pressão inflacionista global gerada pelo bloqueio de Ormuz criava tensão interna num contexto de sensibilidade política elevada. A base MAGA estava dividida sobre qualquer intervenção militar no exterior. O vice-presidente Vance manteve-se sistematicamente à margem de tudo o que dizia respeito a esta guerra, numa distância que não passou despercebida em Teerão: o convite iraniano para que fosse o ponto de ligação nas negociações não foi uma coincidência. Foi uma leitura política feita com precisão. Trump validou-a. Neste cenário, o cessar-fogo é uma saída honrosa de uma guerra que se tornava politicamente inconveniente.

A segunda hipótese é que se trata apenas de uma pausa técnica. O que falta é a chegada dos meios necessários para uma operação anfíbia. O objectivo seria Kharg, que concentra praticamente toda a exportação de petróleo iraniano, e eventualmente a ilha de Ormuz. A fase anterior exigiria a eliminação da capacidade residual do IRGC de interditar o estreito: lanchas rápidas, drones, sistemas de pequena dimensão e armamento de curto alcance a partir da costa e das ilhas. Trump tem um histórico consistente de violação dos próprios prazos em processos negociais. Quinze dias podem ser exactamente o que parecem ser. Quinze dias.

A terceira hipótese é a mais especulativa, mas também a menos improvável para quem conhece o padrão. Trump pode já ter, dentro do regime iraniano, um interlocutor com quem negociou em reserva, alguém sem poder suficiente no presente, mas com trajectória para o adquirir num cenário de transição controlada. Não seria uma mudança de regime violenta, mas uma substituição negociada, com garantias mútuas e vantagens económicas para Washington. O modelo não seria inédito: foi o que operou na Venezuela, com as diferenças que a distância entre os dois países impõe. Trump disse que estava a negociar com o Irão quando ninguém acreditava. Depois verificou-se que havia contactos. A credibilidade deste padrão não diminuiu.

O cessar-fogo de 8 de Abril pode ser qualquer uma destas coisas. Pode ser as três em simultâneo. O que é certo é que os dois primeiros patamares desta guerra foram ganhos. O terceiro está em aberto. E em aberto, neste caso, não é uma limitação da análise. É a resposta mais honesta que os factos disponíveis autorizam.

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