A vitória imperfeita

Há guerras que se ganham em dois planos e se perdem no terceiro. Ou que se ganham nos três, mas de formas tão distintas que a narrativa comum não consegue acomodar. Este conflito tem essa arquitectura. Para o compreender, é necessário separar os níveis de análise que a urgência informativa sistematicamente confunde.Não existe uma guerra no Médio Oriente. Existem três, sobrepostas, com lógicas distintas e vencedores potencialmente diferentes.O primeiro nível é macroeconómico e pertence ao tempo longo. A National Security Strategy americana de Dezembro de 2025 codificou-o com uma clareza invulgar: o adversário estrutural dos Estados Unidos não habita o Médio Oriente, e o terreno decisivo não é militar. É a arquitectura das cadeias de abastecimento globais e o controlo dos nós críticos que as sustentam. Neste enquadramento, o Golfo Pérsico não é um teatro de operações. É um instrumento de coerção económica.O bloqueio do Estreito de Ormuz não penaliza simetricamente todos os actores. Os Estados Unidos são exportadores líquidos de energia. Uma disrupção prolongada dos fluxos de hidrocarbonetos valoriza o seu petróleo e o seu gás, reforça o papel de fornecedor alternativo que Washington tem cultivado desde a revolução do xisto e atinge de forma assimétrica precisamente os dois grandes adversários geoeconómicos que a estratégia americana identificou como prioritários: a China, cujo modelo de crescimento depende de energia importada, e a União Europeia, cuja vulnerabilidade energética a coloca em permanente posição de inferioridade negocial.Os países asiáticos, em geral, partilham desta fragilidade. O diferencial de impacto não é colateral. É o mecanismo. Neste patamar, uma mudança de regime em Teerão nunca foi condição necessária. Era um bónus possível, não o objectivo estrutural. E os objectivos estruturais foram servidos independentemente do desfecho político do conflito.O segundo nível é estratégico-militar e, aqui, o vencedor também não suscita dúvida séria. As Forças Armadas iranianas e o IRGC saem desta fase profundamente degradados enquanto força de projecção regional. O Hezbollah está sob pressão de contenção. O Hamas opera com capacidade residual. Os Houthis acumulam desgaste. A arquitectura de dissuasão alargada construída por Teerão revelou os seus limites quando sujeita a pressão simultânea e sustentada. Mais do que isso, o regime não caiu, mas ficou mais fraco do que em qualquer outro momento recente. A sua capacidade militar estrutural foi severamente degradada e a sua margem de iniciativa ficou reduzida a respostas tácticas, irregulares e de baixa intensidade.A isto soma-se o estrangulamento económico. O regime não está apenas militarmente enfraquecido. Está esmagado. A crise já não atinge apenas alvos destruídos; atinge o abastecimento, os mercados, os alimentos e a economia produtiva. Um Estado que já conhecia a rua por causa da deterioração das condições materiais surge agora com menos margem para responder a nova pressão social e com menos capacidade para sustentar os seus próprios proxies.O que ficou foi exactamente o inventário de que o regime sempre dispôs como actor híbrido desde a sua fundação: drones, rockets, redes de influência, operações cibernéticas. A transição de potência regional com capacidade de projecção convencional para actor de perturbação residual não foi uma escolha estratégica. Foi o resultado do que sobrou. E o que sobrou não chega para inverter o diagnóstico.O terceiro nível é o da Administração Trump. Aqui a lógica muda de natureza, e a leitura é genuinamente aberta. Três hipóteses coexistem sem que a informação disponível permita fechar nenhuma delas.A primeira é que Trump avaliou uma guerra que começava a estagnar nos seus objectivos mais visíveis e encontrou na proposta iraniana de dez pontos uma tábua a que se agarrou. A pressão inflacionista global gerada pelo bloqueio de Ormuz criava tensão interna num contexto de sensibilidade política elevada. A base MAGA estava dividida sobre qualquer intervenção militar no exterior. O vice-presidente Vance manteve-se sistematicamente à margem de tudo o que dizia respeito a esta guerra, numa distância que não passou despercebida em Teerão: o convite iraniano para que fosse o ponto de ligação nas negociações não foi uma coincidência. Foi uma leitura política feita com precisão. Trump validou-a. Neste cenário, o cessar-fogo é uma saída honrosa de uma guerra que se tornava politicamente inconveniente.A segunda hipótese é que se trata apenas de uma pausa técnica. O que falta é a chegada dos meios necessários para uma operação anfíbia. O objectivo seria Kharg, que concentra praticamente toda a exportação de petróleo iraniano, e eventualmente a ilha de Ormuz. A fase anterior exigiria a eliminação da capacidade residual do IRGC de interditar o estreito: lanchas rápidas, drones, sistemas de pequena dimensão e armamento de curto alcance a partir da costa e das ilhas. Trump tem um histórico consistente de violação dos próprios prazos em processos negociais. Quinze dias podem ser exactamente o que parecem ser. Quinze dias.A terceira hipótese é a mais especulativa, mas também a menos improvável para quem conhece o padrão. Trump pode já ter, dentro do regime iraniano, um interlocutor com quem negociou em reserva, alguém sem poder suficiente no presente, mas com trajectória para o adquirir num cenário de transição controlada. Não seria uma mudança de regime violenta, mas uma substituição negociada, com garantias mútuas e vantagens económicas para Washington. O modelo não seria inédito: foi o que operou na Venezuela, com as diferenças que a distância entre os dois países impõe. Trump disse que estava a negociar com o Irão quando ninguém acreditava. Depois verificou-se que havia contactos. A credibilidade deste padrão não diminuiu.O cessar-fogo de 8 de Abril pode ser qualquer uma destas coisas. Pode ser as três em simultâneo. O que é certo é que os dois primeiros patamares desta guerra foram ganhos. O terceiro está em aberto. E em aberto, neste caso, não é uma limitação da análise. É a resposta mais honesta que os factos disponíveis autorizam.