Pontapés na cabeça, o uso de um pau para bater em quem já estava no chão. E tudo filmado por colegas que em vez de tentarem parar as agressões estavam mais interessados em publicá-las nas redes sociais.

O que aqui se descreve aconteceu na passada sexta-feira, dia 13, numa escola em Lisboa, mas só foi conhecido na segunda, após a TVI/CNN e a SIC mostrarem as imagens. De imediato surgiram análises, diagnósticos e teses sobre o que se passa nos estabelecimentos de ensino em Portugal, as suas dificuldades e ineficiências. Como se este fosse um problema inesperado e raramente visto.

A questão é que nada, naquelas imagens e atitudes dos estudantes, é novidade. Basta seguir as notícias e os relatórios das polícias para se perceber que desde a pandemia de covid-19, que levou aos confinamentos nos anos 2020 e 2021, a violência tem aumentado nas escolas. É certo que as datas são apenas um marco estatístico, mas a verdade é que, os dados oficiais da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana – com base nos seus programas de Escola Segura – indicam que os registos de ilícitos em ambiente escolar subiram desde esse período.

Por exemplo, no ano letivo 2025/26, a PSP detetou 4075 ocorrências (2898 criminais), sendo que 1426 são relativas a ofensas à integridade física. Em 2026, a GNR e a PSP já registaram 227 casos de bullying.

Muito se ouviu durante a semana sobre o caso e o que pode ser o futuro dos jovens envolvidos – três suspeitos estão suspensos – e um outro aluno terá sido ameaçado nas redes sociais. Para já, são alvo de processos disciplinares por parte da escola, há uma investigação por parte da Inspeção-Geral da Educação e um inquérito tutelar educativo iniciado pelo Ministério Público. Portanto, estarão a ser cumpridos os trâmites normais e legais para estes casos.

Mas há questões que deveriam ser respondidas, e não com base em estatísticas e na legislação. Como por exemplo: estão os alunos menos tolerantes? As suas atitudes são reflexo da normalização da violência na sociedade? A necessidade de gostos e likes nas redes sociais banaliza a gravação de agressões? As escolas têm pessoal auxiliar e técnicos suficientes para lidar com os desafios que jovens de 13, 14, 15 anos, e até mais novos, lhes lançam? Neste caso posso assumir a resposta: não.

As perguntas aqui ficam. Gostaria de ler respostas antes de voltarmos a ver imagens semelhantes e de fingirmos, novamente, que é um problema inesperado.