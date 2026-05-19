A transparência municipal constrói-se com proximidade

Na semana passada, Cascais foi reconhecido como o líder municipal da transparência governativa em Portugal. Do urbanismo à contratação pública, da participação dos cidadãos à celeridade e clareza dos processos administrativos, foram vários os critérios que permitiram ao nosso concelho receber esta distinção.Num mundo mais polarizado, em que a desinformação circula sem travão nas redes sociais, as acusações de falta de transparência, ainda que sem sustento, são muito frequentes, este reconhecimento vem mostrar-nos que estamos no caminho certo. No final de contas, como acontece em tudo o que a assuntos humanos diz respeito, o mérito de um trabalho bem-conseguido e de uma governação para as pessoas acaba sempre por vir ao de cima.Hoje, as democracias enfrentam velhos dilemas com novos semblantes. Com a quantidade avultada de informação que circula por toda a parte, os cidadãos podem ter dificuldades em acompanhar o que acontece na sua freguesia, no seu concelho e no seu país.A todos estes níveis, a transparência na governação democrática é a chave para resolver os desafios que resultam desta nova realidade gerada. Portanto, neste âmbito, falar em transparência não é invocar um chavão vazio, desligado das necessidades reais das pessoas. Pelo contrário.Ao investir em transparência governativa, os municípios estão a dar aos seus cidadãos mais mecanismos para estarem a par de todas as operações financeiras e procedimentos administrativos abertos com propósitos variados. No fundo, onde há transparência, surge sempre a confiança – e cresce a proximidade.No caso de Cascais, seja na requalificação de habitações à aquisição e construção de novos espaços verdes, de novas verbas para instituições parceiras à assinatura de protocolos com instituições locais, nacionais ou internacionais, esta aproximação entre eleitores e eleitos está-se a tornar cada vez mais clara. Com o passar do tempo, a confiança dos cidadãos vai crescendo fruto do anúncio público.E isto não acontece por acaso. É assim porque as pessoas são envolvidas na governação do nosso município. E, de todos, este é o princípio mais importante para a promoção da transparência a nível municipal. Em Cascais, os cidadãos sabem o que está a acontecer porque, em grande parte, são eles que fazem acontecer. É isso que vemos, por exemplo, em iniciativas como o Orçamento Participativo, em que os cidadãos não se limitam a sugerir ideias. Propõem projetos que, posteriormente, acompanham e ajudam a executar.A proximidade é o pilar mais sólido da governação local. É o alicerce que nos mostra que a transparência não está só nos dados; está, sobretudo, nas ruas e nos bairros, onde as pessoas veem as suas necessidades satisfeitas com projetos da sua autoria. É este o projeto que os municípios devem ambicionar construir.