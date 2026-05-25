A social-democracia não é de direita

A social-democracia não se curva aos extremos, caso contrário deixa de o ser. Ela situa-se entre a força do capital e o calor da justiça social, tecendo uma ponte delicada entre a liberdade e a igualdade. Não busca a revolução súbita, nem a substituição do mundo conhecido; prefere, paciente, a transformação gradual, a reforma silenciosa que, dia após dia, aproxima a sociedade do bem-estar coletivo.Esta corrente política surgiu no final do século XIX, entre quem sonhava com um socialismo sem rutura, mas com lei e negociação, com a força da política e não da espada, acreditando na ação legislativa, no equilíbrio entre crescimento económico e direitos sociais, na distribuição de renda que não humilha nem exclui.Em parte do século XX, os partidos sociais-democratas aprenderam a moderar-se, a dialogar com o capitalismo, a encontrar no Estado o aliado dos cidadãos, o guardião da dignidade. Criaram sistemas de proteção social, rendas mínimas, bolsas de oportunidade, políticas que traduzem em atos concretos o ideal de justiça. Não negam o mercado, mas impõem-lhe limites, regras, responsabilidades.No fim do Estado Novo, surgiu no Parlamento uma Ala Liberal que defendia a social-democracia e, graças à ação de Francisco Sá Carneiro e a diversos contactos internacionais, estava destinada a integrar-se na Internacional Socialista e, posteriormente, no Partido Socialista Europeu, consolidando assim a sua identidade como partido reformista, social-democrata e europeísta. O que não aconteceu porque o Partido Socialista já tinha tomado esse lugar.Depois do 25 de Abril, em Portugal, a social-democracia caminhou lado a lado com os socialistas, respeitando a diferença e fortalecendo a esperança de uma sociedade mais igualitária. Inicialmente, abraçou a educação e a saúde universais, a proteção social profunda, os direitos dos trabalhadores, a democracia participativa, a sustentabilidade e o cuidado com o Planeta. Reconhecia a diversidade, acolhia o imigrante, protegia os fracos, garantia oportunidades iguais.Era uma social-democracia, não de direita, não do liberalismo frio, mas de um esforço contínuo e paciente de alinhar o mundo à ética, à justiça, à humanidade. Era algo que florescia em tempos de impaciência, lembrando-nos de que a verdadeira mudança se faz aos poucos, com leis, com políticas, com atenção ao outro, sem perder a esperança nem a coragem.Quando a social-democracia se desvia da sua origem de centro-esquerda e se aproxima da extrema-direita, o seu farol vacila e a luz da igualdade e da liberdade enfraquece. A social-democracia em Portugal deve manter-se fiel à justiça, à dignidade e à liberdade, resistindo às conveniências políticas e preservando a ética do reformismo gradual. Mesmo em tempos turbulentos, o seu farol deve permanecer aceso, lembrando que a justiça social não se negoceia, mas deve ser promessa e princípio.