A soberba, o espelho invertido e a “importância de se chamar Ernesto”

Escrevo entre aeroportos, cidades e continentes. Uma semana cheia entre Luanda e Atenas, entre pessoas diferentes, oportunidades e a responsabilidade de liderar uma caixa agrícola que faz do cooperativismo a sua inegociável essência. Tenho escrito bastas vezes sobre a importância de revolucionarmos o nosso modo de olhar o mundo, de voltarmos à raiz benigna que nos fez maiores, de sermos mais plurais e éticos e menos gananciosos, egoístas e soberbos.

A viagem, qualquer que seja, obriga-nos ao exercício da humildade. O mundo é sempre maior do que qualquer umbigo e a soberba, pecado dos pecados mortais do Cristianismo, está à cabeça de todos os males de um tempo dominado por líderes absurdamente convencidos da sua superioridade e do poder de decidirem sobre a vida e a morte. Uma arrogância que atravessa os poderes e é um veneno global que se entranhou nas empresas, nas escolas e nas famílias.

O cooperativismo é um vento que contraria as correntes dominantes. Não por recusar ganhar, mas por desejar fazê-lo de uma outra maneira. Com os outros e não fazendo dos outros um instrumento. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, mais do que quaisquer outros pensadores, pensaram sobre a soberba. Ler as suas palavras, à luz do que está a acontecer no mundo, é uma experiência quase metafísica. O desejo de grandeza, a substituição de Deus (da humildade) pelo perverso desejo de a Ele se substituir, é a raiz de quase todos os outros pecados, é da soberba que nasce a inveja e a ira.

Entre os gregos, a arrogância e o orgulho desenfreado dos mortais, levava sempre ao ajuste de contas dos deuses. Existia até um procedimento, uma regulação do Olimpo para punir os que se atrevessem à ousadia de acreditarem ser iguais ou superiores às divindades – Nêmesis, deusa da vingança e do equilíbrio, era a “cobradora” de um imposto mortal ou de uma severidade exemplar. Aquiles, Agamémnon e utópicos como Ícaro foram destruídos pela sua própria e desmedida ambição, os gregos chamavam-lhe húbris. Não sabemos quando será, mas é inevitável que um dia os ditadores de hoje paguem a Nêmesis o preço da sua soberba.

Entre Torres Vedras, Luanda e Atenas, entre conversas e oportunidades, sei que nunca me desviarei da essência do cooperativismo. A criação de riqueza serve para nos aproximarmos, não para nos separarmos. Os resultados e os balanços positivos são o fermento para o crescimento das comunidades, não para virarmos as costas às pessoas concretas, aos nossos vizinhos, ao que é material.

A inteligência é como o dinheiro – melhor tê-la e tê-lo do que ser estúpido ou não conseguir pagar as contas. Mas tanto uma, como o outro, podem ser um obstáculo. Porque a inteligência traz o risco e o embaraço da soberba, e o dinheiro o risco da ganância. Os riscos não são uma inevitabilidade para quem é capaz de reconhecer os riscos, mas para os que não sabem é sempre a andar – por cima dos outros, apesar dos outros, atropelando os outros. Não é vida que se queira.

Volto a Agostinho da Silva, às tantas conclusões potenciadas no encontro que, em boa hora, organizámos em Torres Vedras. Para ele a soberba surge quando alguém compara o pouco que compreendeu com o menos que outros entenderam, em vez de olhar para a imensidão do que ainda desconhece. Certeiro, como quase sempre foi.

O problema de muitas pessoas inteligentes é a de se acharem tão especiais. Pode até ser no mais profundo do seu íntimo, pode ser até uma vaidade discreta ou um fiozinho de ego, mas é tão certo como o algodão para apanhar pó – a maioria dos inteligentes julga-se genuinamente mais brilhante do que o mais brilhante que houver para a troca. Um sinal de que Deus, se for ele a distribuir os dons, raramente os oferece sem colocar uma semente de contradição, uma dose de estupidez e soberba. Este é o pai de todos os pecados porque revela desprezo pelos outros em função do sentimento errado de uma superioridade nunca existente.

manuel.guerreiro@ccamtv.pt