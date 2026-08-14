A razão e os seus inimigos

Hoje, estamos a assistir ao processo inverso. A democratização do acesso à comunicação, através das redes sociais, fez com que se democratizasse também o direito a dizer disparates em público. E se um ignorante pode ser inofensivo, um ignorante empoderado pode ser verdadeiramente perigoso, para si e para os outros.

A verdade factual, que se pode testar e verificar, passou a ser desafiada por mil e uma “verdades alternativas”, num processo que contou também com a cumplicidade de muitos jornalistas. O tecido social fragmentou-se e passámos a viver em sociedades ultrapolarizadas, onde o diálogo, por vezes, deixou de ser possível.

Porém, a ascensão da Inteligência Artificial poderá tornar este cenário ainda mais preocupante. Hoje, qualquer um consegue ter opiniões sobre questões legais, problemas de saúde, física nuclear, vacinas, epidemiologia ou programação. Basta perguntar ao algoritmo.

Vivemos, por isso, num tempo em que a autoridade das antigas elites intelectuais e científicas está a ser posta em causa. Parece que as únicas profissões que estarão a salvo desta vaga – até ver – serão as de natureza técnica ou manual. Até porque o Chat GPT não consegue substituir – ainda – um bom carpinteiro ou um canalizador competente.