Opinião DN

A NATO e o tempo

Jaime Nogueira Pinto
Jaime Nogueira Pinto

Politólogo e escritor

Publicado a

As organizações com fins precisos e determinados, e que atingiram esses fins com sucesso, deveriam extinguir-se; ou, pelo menos, remodelar-se profundamente.

Não foi o que aconteceu com a NATO, depois da desagregação do bloco soviético em 1991-1992. Houve a recuperação de independência dos satélites euro-orientais, o abandono pelas forças de Moscovo da Hungria e da Checoslováquia, a independência das pequenas repúblicas bálticas, a reunificação alemã e tudo continuou igual.

Os chefes de Estado e de governo dos países membros da organização reuniram-se em Roma, em 7/8 de Novembro de 1991, para fazerem uma avaliação da situação securitária mundial e europeia. Concluíram que estava consideravelmente mais estável e que o “perigo soviético” tinha passado. De facto, seis semanas depois da reunião, na noite de Natal de 1991, Gorbachov declarava a dissolução da União Soviética. A NATO podia ter perdido o seu inimigo principal e também a sua “razão de ser”, mas ninguém via razão para que se repensasse ou fechasse portas.

De resto, como diria criticamente Alan Clark, acabar com a NATO era impossível: os milhares de burocratas militares e civis da organização não iam deixar que tal acontecesse, ou sequer permitir uma redução nas estruturas da organização.

Clark foi ministro da Defesa de Thatcher e, segundo o seu correligionário Norman Lammont, “o político mais incorrecto, mais franco, mais iconoclasta e mais irresponsável do nosso tempo”.

E também um dos mais certeiros. Clark, que conheci em Muscate, em Omã, na primeira Guerra do Golfo, escrevera um livro sobre o Corpo Expedicionário Britânico na Primeira Guerra Mundial que intitulara The Donkeys (Os Burros) e em que, a propósito dos soldados britânicos e dos seus generais, falava em “lions led by donkeys”. O mesmo Clark não se inibiria de criticar Clinton e Blair por envolverem a NATO na guerra civil dos Balcãs, bombardeando os sérvios. A moda de bombardear povos com o nobre intuito oficial de os libertar, não lhe parecia uma boa moda.

A NATO sempre foi dada a crises: uma das maiores deu-se em 1956, aquando da operação anglo-francesa e israelita contra o Egipto de Nasser, que nacionalizara o Canal do Suez e transformara o Cairo no centro promotor das revoltas dos povos submetidos ao domínio europeu. Eisenhower censurara então a agressão franco-britânica e obrigara Paris e Londres a suspendê-la.

Mas nenhuma crise se assemelhou à actual crise existencial. Desaparecida a União Soviética e, com ela, o perigo comunista, as tensões entre os aliados acenderam-se: Trump, Vance, Rubio, denunciam “a decadência ideológica e moral dos europeus”, ou melhor, dos “progressistas europeus”, e o apoio dado pela burocracia de Bruxelas e pela Comissão Europeia a valores que se afastam radicalmente dos valores civilizacionais que inspiraram os pais da União.

Com o crescer das tensões ideológicas entre os Estados-membros, o nacional-conservadorismo norte-americano contra o federalismo progressista da Comissão Europeia, a crise era inevitável. E não parece que a tensão esteja para melhorar, sobretudo quando políticos europeus em dificuldades internas, como Pedro Sánchez e Emmanuel Macron, constantemente manipulam a política externa para efeitos de ilusionismo.

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia

Opinião
NATO
As ideias têm consequências
Jaime Nogueira Pinto
Desagregação da URSS
Independência das Repúblicas do Báltico
Esvaziamento da NATO
Crises na NATO
Guerra contra Egito de Nasser
Diário de Notícias
www.dn.pt