Na semana passada, por razões que não interessam esmiuçar, estive várias horas num hospital à espera do final de uma cirurgia. As salas de espera dos hospitais são verdadeiros achados literários, pontos de observação limpos, não há filtros nem possibilidade de disfarce. Muitas vezes, nem existe a educação mínima, porque as pessoas estão na aflição da dor ou na confusão de não entenderem como é que a inteligência artificial substitui um ser humano. Nas questões de saúde, esta coisa a que as empresas gostam de intitular “assistente digital” é quase uma receita perfeita para se perder a cabeça. De momento, tenho um único truque, mal surge a coisinha tecnológica, não lhe podemos imputar qualquer culpa por existir, atenção, está a fazer o que a programaram para fazer, digo logo que quero falar com um ser humano. E lá vem o ser humano e a coisa resolve-se ou nem por isso.

Quem espera pelo fim de uma cirurgia não está verdadeiramente sentado numa sala. Está suspenso num tempo que não controla. E ali, no meu posto de observação, aquelas horas infinitas, fui apreciando a luta contra as máquinas, a incompreensão nos processos. “Como assim, na aplicação?” perguntou uma senhora de muita idade, “o que é isso da aplicação?” Pois, às vezes, calha que o ser humano tem pouca capacidade de avaliar quem tem à sua frente. “Mas o médico não fala connosco?”, perguntava um jovem que estava na mesma sala que eu, à espera do fim da cirurgia da mãe. Resposta do assistente humano: “Não recebeu a SMS a dizer como correu a operação?” Tinha recebido, eu também, comparámos a mensagem e concluímos o óbvio: eram iguais.

É assim que estamos, num processo de facilitação de comunicação que leva a uma certa falta de empatia? Sim, é aqui que estamos. Por outro lado, o jovem e eu podemos partilhar, mais tarde, outra realidade. Disse-me ele: “A minha mãe diz que são muito simpáticos, os médicos, as enfermeiras”. O mesmo ouvi eu, mais tarde. Não me devolveu a esperança por completo, mas quase.

Não peço que os médicos tenham tempo infinito, nem que os hospitais dispensem as vantagens da tecnologia. Peço apenas que não confundamos eficiência com humanidade. Uma mensagem pode informar-nos de que uma cirurgia terminou. Não pode responder à pergunta que verdadeiramente queremos fazer: está tudo bem?

O jovem que esperava pela mãe e eu recebemos a mesma mensagem. Não tínhamos, seguramente, o mesmo medo. Nem a mesma história. Nem a mesma pessoa à espera de regressar a casa. Talvez cuidar comece precisamente por reconhecer essa diferença.