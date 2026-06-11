A invasão portuguesa

Enquanto as atenções do mundo do futebol se viram para o Mundial de Futebol, a Série A do Brasileirão, que corre de acordo com o ano civil – início em janeiro, fim em dezembro – fica em suspenso entre a 18.ª e a 19.ª jornadas por mais de um mês.No entanto, a seis meses da conclusão da prova, uma coisa parece certa: o campeão será o superfavorito Palmeiras, já em 1.º lugar, ou o superfavorito Flamengo, atual 2.º classificado. O que significa que, novamente, um treinador português, Abel Ferreira ou Leonardo Jardim, erguerá o troféu. Será a quinta vez nas últimas oito edições.Como os dois clubes são também os principais candidatos a ganhar a Taça dos Libertadores, é provável que um português ganhe a Champions League sul-americana também pela quinta vez em oito anos.Mudando de assunto, em meados dos anos 60 do século passado, os Estados Unidos foram varridos por um fenómeno cultural potenciado pela performance dos The Beatles, com 45% de ratings nas audiências do país, no popular The Ed Sullivan Show. Na sequência, os Rolling Stones, os The Who, os The Kinks, os Bee Gees, os Moody Blues, os Cream e muitas, muitas outras bandas ou artistas a solo cruzaram o Atlântico da Europa rumo à América.A esse fenómeno, que se refletiu na substituição de artistas americanos, como Elvis Presley e outros, por artistas britânicos nas tabelas dos mais ouvidos e dos mais vendidos nos EUA, foi atribuído o nome de “british invasion”, a invasão britânica.O que é curioso nessa invasão britânica é que os Beatles e companhia conseguiram penetrar o mercado de um dos países mais ricos e musicalmente orgulhosos do mundo graças à diversidade da sua população. Por lá nasceram no século XX o jazz, o blues, o country, o soul, o disco, o R&B, o rap, o hip-hop e também o mesmo rock ‘n’ roll que as bandas britânicas invasoras tocavam. John Lennon, Paul McCartney, Mick Jagger, Keith Richards e os demais membros desses grupos, aliás, aprenderam a compor ouvindo os ídolos americanos, como Chuck Berry, Buddy Holly, Little Richard e o próprio Presley.São, por isso, muitos os pontos de contato entre a invasão britânica dos EUA na música e a invasão portuguesa do Brasil no futebol: afinal, o país sul-americano é uma das pátrias do desporto, única seleção Pentacampeã Mundial e berço de génios como Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e tantos outros craques.Mais: o treinador paulista Marinho Peres é uma das maiores referências de Luís Castro, atual mister do Grêmio e ex-técnico do Botafogo; e o carioca Paulo Autuori marcou a carreira de Abel Ferreira, hoje pluricampeão do Palmeiras. Além disso, o futebol português foi influenciado ao longo de décadas por gente como Deco, Jardel, Pepe e muitos mais talentos Made in Brazil.A invasão portuguesa do Brasil no futebol nas primeiras décadas do século atual é tão parecida com a invasão britânica dos anos 60 do século passado, que até Jorge Jesus, o seu precursor, usa um penteado à Beatle.