A Inteligência Artificial não falha nos modelos, mas na liderança

Durante décadas, a tecnologia foi gerida com base na padronização: um ERP, um CRM, um grande fornecedor, um ecossistema fechado. Esse modelo resultava porque o software tradicional era previsível e mudava pouco. A Agentic AI - os agentes de IA -, que atua autonomamente para cumprir objetivos, tomando decisões e executando tarefas, vem alterar esse equilíbrio porque os modelos evoluem a grande velocidade, diferenciando‑se por função, custo, desempenho e enquadramento regulatório. Ora quando uma empresa se fecha numa só solução, perde margem para negociar, corrigir ou adaptar‑se, ficando dependente de decisões externas que não controla. Criar valor passa por preparar a organização para mudar quando necessário, mantendo o negócio a funcionar sem transformar cada ajuste numa rutura. Esta realidade torna‑se ainda mais evidente quando percebemos que os agentes de IA deixaram de ser simples ferramentas de apoio. São sistemas que planeiam, executam e tomam decisões dentro de processos concretos de negócio, desde o atendimento ao cliente às operações, da análise financeira ao compliance. E quando vários agentes, de diferentes fornecedores, coexistem sem coordenação, o problema deixa de ser tecnológico e passa a ser organizacional. Multiplicam‑se decisões incoerentes, informação desalinhada e erros em cadeia que só são detetados quando já tiveram impacto no negócio. É aqui que entra uma camada tantas vezes subestimada: a orquestração. Orquestrar não é apenas encadear as API ou automatizar fluxos. É definir com clareza quem decide, com base em que informação, dentro de que limites e sob que responsabilidade. Sem esse desenho, a Inteligência Artificial não melhora a forma como as organizações trabalham e acaba por gerar confusão, custos difíceis de antecipar e responsabilidades pouco claras.Também por isso a governação da Inteligência Artificial deixou de ser um debate abstrato sobre princípios éticos. Tornou‑se um tema de gestão executiva. Quando sistemas autónomos executam ações em nome da empresa, a responsabilidade não desaparece. Passa para quem lidera. O impacto não é teórico, sente‑se no resultado financeiro, no risco legal e na reputação. Automatizar sem mecanismos de validação humana é aceitar decisões sem assumir plenamente as consequências.E é precisamente neste ponto que muitas organizações se enganam sobre o que significa responsabilidade, já que expor o raciocínio interno dos modelos pouco acrescenta a quem tem de validar decisões. O essencial é saber porque uma decisão foi tomada, com que dados, segundo que regras e quem responde pelo seu impacto. A confiança constrói‑se com decisões rastreáveis e explicáveis, não com a promessa de acesso ao funcionamento interno de sistemas cuja complexidade poucos dominam. No final, o desafio maior não é tecnológico. Está na forma como as empresas se organizam e tomam decisões. Eficiência não é usar a mesma ferramenta, é garantir que ferramentas diferentes trabalham para os mesmos objetivos, com regras claras.Por isso, enquanto a discussão ficar presa ao “melhor modelo”, o essencial continuará a passar ao lado. O ponto decisivo é saber se as empresas conseguem assumir o controlo das decisões que automatizam ou se se limitam a usar tecnologia sem responder pelas consequências.