A inteligência artificial na Administração Pública: a soberania dos dados

A transformação digital da Administração Pública portuguesa não pode ser conduzida apenas por critérios de eficiência, rapidez ou redução de custos. A introdução de sistemas de inteligência artificial no Estado envolve uma dimensão estratégica muito mais profunda: a soberania tecnológica e o controlo dos dados públicos. Num contexto geopolítico marcado pela centralização do poder digital em grandes operadores internacionais, a utilização de IA pelo Estado português exige soluções que garantam independência, segurança e domínio efetivo sobre a informação tratada.O problema não é meramente técnico. Trata-se de uma questão de soberania nacional. Os dados tratados pela Administração Pública incluem informação tributária, clínica, judicial, policial, militar, financeira e administrativa dos cidadãos e empresas. A sua circulação, armazenamento ou processamento em infraestruturas sujeitas a jurisdições estrangeiras representa um risco evidente para a autonomia do Estado. Basta recordar que muitos dos grandes operadores tecnológicos estão sujeitos a regimes legais externos, designadamente ao CLOUD Act norte-americano, que pode permitir o acesso a dados armazenados por empresas americanas, ainda que localizados fora dos Estados Unidos.Por isso, Portugal terá inevitavelmente de adotar uma de três vias complementares.A primeira consiste na contratação de grandes operadores internacionais, mas impondo como condição essencial a utilização de servidores integralmente localizados em território nacional, com garantias jurídicas claras de segregação, encriptação e controlo soberano dos dados. Não basta que os dados estejam “na Europa”. É necessário que o Estado saiba onde estão, quem lhes pode aceder e sob que jurisdição efetiva se encontram.A segunda via passa pela aposta em soluções nacionais de inteligência artificial. Projetos portugueses como o “Amália” ou o “Evaristo” representam um passo importante na criação de modelos linguísticos desenvolvidos em língua portuguesa e potencialmente adaptados às necessidades da Administração Pública. O desenvolvimento de software nacional não é apenas uma opção de natureza tecnológica. É uma decisão estratégica que permite reduzir dependências externas, criar conhecimento interno e garantir maior controlo sobre os algoritmos, os modelos de treino e os fluxos de dados.A terceira solução consiste na utilização de modelos de IA executáveis localmente (“on premises”), sem dependência permanente da cloud pública. A evolução tecnológica já permite instalar modelos avançados em infraestruturas próprias do Estado, assegurando que os dados nunca abandonam os sistemas internos da Administração Pública. Em determinadas áreas sensíveis - v.g. justiça, defesa, segurança interna ou saúde - esta poderá ser mesmo a única solução compatível com um nível adequado de proteção institucional.A questão central reside no facto de a inteligência artificial não ser apenas uma ferramenta de produtividade. Quem controla a infraestrutura, os modelos e os dados controla também uma parte significativa da capacidade de decisão futura do Estado. Um país que entrega integralmente a terceiros estrangeiros o processamento da sua informação pública abdica progressivamente da sua autonomia tecnológica e institucional.A União Europeia tem vindo a reconhecer esta realidade. O Regulamento Europeu da Inteligência Artificial (AI Act), bem como as políticas europeias de soberania digital, caminham precisamente no sentido de reforçar a transparência, o controlo e a segurança dos sistemas utilizados por entidades públicas. Portugal não pode ficar reduzido ao papel de mero consumidor passivo de soluções desenvolvidas no exterior.A Administração Pública deve, por isso, adotar uma estratégia híbrida e prudente: utilização de infraestruturas soberanas, incentivo ao desenvolvimento nacional de IA e implementação de soluções locais sempre que estejam em causa dados sensíveis. A soberania dos dados deixou de ser uma preocupação meramente tecnológica. É hoje um requisito essencial de independência de qualquer democracia.