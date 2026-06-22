A IA também é geopolítica

Uma decisão tomada fora da União Europeia bastou para expor uma fragilidade que há muito devia preocupar-nos: o acesso a modelos avançados de inteligência artificial pode ser condicionado por interesses políticos externos. Falamos de tecnologias que começam a sustentar a cibersegurança, a investigação científica, os serviços públicos, a indústria, a energia, a saúde e a defesa.Pode a Europa aceitar que capacidades críticas do século XXI dependam da autorização de terceiros? Pode uma PME europeia, que integrou inteligência artificial nos seus processos, descobrir de um dia para o outro que deixou de ter acesso à tecnologia de que depende? Pode uma administração pública construir serviços essenciais sobre sistemas que podem ser limitados, suspensos ou condicionados por decisões externas? Pode a Europa ambicionar liderar a transição digital se não controla os modelos, os dados, os chips, a cloud, a capacidade computacional e as infraestruturas que tornam essa transição possível?A Europa aprendeu com a energia que dependência estratégica tem custos. Custos económicos, políticos e de segurança. Não podemos repetir o mesmo erro na inteligência artificial. Uma dependência tolerável em tempos normais pode tornar-se uma vulnerabilidade grave em tempos de crise.A China já percebeu isto. Está a mobilizar investimentos massivos em semicondutores, computação e inteligência artificial para reduzir dependências externas e reforçar autonomia estratégica. Os Estados Unidos também tratam chips, modelos avançados e capacidade computacional como activos de segurança nacional. O mesmo se vê no Golfo. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos convertem energia e capital em influência tecnológica, financiando data centers e parcerias de IA. Num mundo em que os grandes blocos olham para a tecnologia como poder, a Europa não pode continuar a tratá-la apenas como mercado.É neste contexto que a Europa deve situar o debate sobre soberania digital. Não se trata de fechar a economia europeia nem de rejeitar parcerias com aliados. Trata-se de garantir que sectores críticos não ficam dependentes de infraestruturas, licenças, modelos e decisões fora da nossa jurisdição.A dimensão cibernética torna esta discussão ainda mais urgente. Rússia, China, Irão e outros actores utilizam o ciberespaço como instrumento de pressão, espionagem e desestabilização. Com inteligência artificial, os ataques serão mais rápidos, sofisticados e difíceis de detectar. A ENISA registou quase 4900 incidentes relevantes na Europa entre julho de 2024 e junho de 2025. Proteger hospitais, redes elétricas, transportes, administrações públicas e empresas exige ferramentas que possamos auditar, controlar e proteger sob jurisdição europeia.A União Europeia tem regras, valores e capacidade regulatória. Mas não pode ser uma potência normativa com dependência tecnológica crítica. Não basta dizer ao mundo como a inteligência artificial deve ser governada. Temos de ter capacidade para a desenvolver, alojar, auditar e disponibilizar em solo europeu.O pacote europeu para a soberania tecnológica apresentado pela Comissão Europeia é, por isso, bem-vindo. Precisamos de mais semicondutores, mais centros de dados, mais supercomputadores, mais cloud europeia, mais investimento em modelos de inteligência artificial e mais capacidade industrial. A Europa não tem de escolher entre abertura e autonomia. Só há abertura verdadeira quando existe capacidade própria e sem autonomia, a abertura transforma-se em dependência. Escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico.