A Grande Crise está aqui

Aquilo que há uma década era certo está a ser dinamitado a cada semana que passa, não apenas pela irascibilidade de algumas lideranças, mas também pela inércia de outras. A NATO, que ainda deu sinais de alguma vitalidade em 2022, tem-se mantido numa espécie de hibernação, e o mundo parece ter entrado num momento de respiração sustida para aguentar os próximos embates. Só que o problema dos conflitos longos é que eles moem, mesmo quando não matam logo – além de que estes já mataram muito mais do que seria imaginável há quatro anos.

Moem física e psicologicamente e, muito importante, porque afeta tudo o resto, moem a economia. Foi, por isso, sem surpresa que assistimos às mais recentes declarações do CEO da gigante petrolífera Chevron, Mike Wirth: “A grande crise global dos combustíveis já chegou”, disse.

Durante um evento numa universidade, o executivo avisou quanto ao facto de as reservas estratégicas de petróleo estarem totalmente exauridas, enquanto já foram esgotados todos os mecanismos de prevenção possíveis. A escassez de petróleo é real e os preços vão continuar a aumentar e a dificultar a vida dos consumidores – dos EUA à Europa, os preços não param de bater recordes e não há sinais de alívio.

Em Portugal, apesar dos esforços do Governo, que tem aumentado o apoio aos consumidores, em termos de combustíveis, a fatura já vai alta: desde o início da guerra iniciada pelos EUA no Irão, os condutores do país gastaram 1,16 mil milhões a mais para se deslocarem de carro, segundo contas do jornal Eco - um valor que teria sido de 1,37 mil milhões sem a redução do ISP e que, ao contrário do que alguns apregoam, não está a ser compensado pelo IVA. Os cofres do Estado estão, para já, a perder.

No entanto, os aumentos não se ficam pelos combustíveis. À boleia deles, sobe o preço dos alimentos – a carne de novilho disparou 117% desde 2022, o bacalhau graúdo custa mais 89% e a pescada aumentou 104% –, aumentam os preços das viagens, da restauração, da produção industrial, dos juros…a crise é sentida por empresas e consumidores a cada dia que passa e as declarações de Wirth só confirmam aquilo que todos sentimos diariamente: há uma grave crise à nossa porta e, por mais que não a queiramos deixar entrar, ela tem-se conseguido esgueirar por todas as frechas e falhas na construção.

E se todas as medidas tentadas até agora estão a falhar, talvez esteja na hora de inovar. Quando, em 1997, a Coreia do Sul recebeu um resgate de 58,4 mil milhões de dólares por parte do FMI, porque foi fortemente atingida pela grande crise asiática, o governo viu-se forçado a fazer uma transformação profunda do seu modelo económico: ao invés de reconstruir apenas os grandes conglomerados industriais que tinham sustentado o país até então, decidiu investir em força em indústrias culturais e tecnológicas, por exemplo.

Se, hoje, o fenómeno do K-Pop está estampado em T-shirts de todo o mundo e movimenta milhões de euros, é bom recordar que o investimento começou há três décadas. Talvez esteja na altura de Portugal começar, finalmente, a pensar a longo prazo, ao invés de continuar a tentar sobreviver apenas ao próximo ciclo eleitoral. Até porque os eleitores estão mais do que dispostos a acolher mudanças. Resta-nos esperar que tenham como optar pelas mudanças certas.