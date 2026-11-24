A análise do comportamento geopolítico recorre frequentemente a metáforas lúdicas para decodificar como diferentes potências projetam influência. O diplomata e estrategista norte-americano Henry Kissinger, no seu famoso livro “On China”, salientou que a tradição estratégica ocidental é conceitualmente análoga ao Xadrez, enquanto a filosofia geopolítica chinesa encontra no jogo Go (Weiqi) a sua expressão mais fiel.
Esta distinção transcende o escopo cultural e oferece uma chave de leitura indispensável para compreender a disputa contemporânea entre a China e o Ocidente sobre as cadeias de fornecimento globais e bens estratégicos – como terras raras, semicondutores, baterias e tecnologias relativas à transição energética.
1. As metáforas lúdicas: Xadrez versus Go
O Xadrez (tradição ocidental): Representa a busca pela vitória total e o combate direto. Kissinger associa o xadrez aos conceitos do teórico militar Carl von Clausewitz, focados no “centro de gravidade”, no choque decisivo de forças e no xeque-mate do adversário. Baseia-se no conflito direto e na hierarquia rígida. Cada peça tem uma função predeterminada, e o objetivo final é a eliminação do centro gravitacional adversário (o Rei), culminando no xeque-mate. É uma estratégia de soma zero, onde vitórias operacionais dependem de combates frontais, atrito pontual e rápido desfecho decisivo.
Go / Weiqi (tradição chinesa): O jogo de estratégia chinês ‘weiqi’ – também chamado de ‘Go’ – é um dos jogos de tabuleiro mais antigos conhecidos no mundo. O tabuleiro começa completamente vazio e é gradualmente preenchido por peças idênticas em valor. Weiqi é jogado por duas pessoas que, por turnos, colocam pedras pretas ou brancas numa grelha quadrada. Existem 10170 formas possíveis de posicionar as pedras no tabuleiro. Ao contrário do xadrez, o objetivo do weiqi não é destruir as peças do oponente nem dar xeque-mate ao outro jogador, mas sim adquirir posições vantajosas, cercá-las e garantir o domínio do maior território possível. Trata-se de uma estratégia de construção paciente de posição, flexibilidade, encadeamento de nós e acumulação de vantagens marginais ao longo do tempo. Kissinger compara essa lógica ao pensamento militar clássico de Sun Tzu em “A Arte da Guerra”, onde o objetivo ideal é subjugar o inimigo sem a necessidade de um confronto direto e devastador.
2. A abordagem ocidental: reativa e baseada no xadrez
Historicamente, a geopolítica ocidental tratou a produção e a defesa nacional sob a ótica da contenção pontual, alianças táticas e intervenções diretas – espelhando a dinâmica do xadrez:
Reação por crise (xeque-mate pontual): O Ocidente foca-se em sanções económicas, embargo a tecnologias acabadas (como os chips de última geração) ou ações militares direcionadas para deter ameaças imediatas.
Eficiência de curto prazo: A terceirização (offshoring) de elos produtivos intensivos em energia ou custos operacionais para a Ásia foi guiada por métricas corporativas de eficiência imediata, sem uma visão espacial de longo prazo quanto às vulnerabilidades acumuladas.
Respostas esparsas: Iniciativas recentes (como o CHIPS and Science Act nos EUA ou a Lei das Matérias-Primas Críticas na UE) funcionam como movimentos de emergência para proteger “peças nobres” do tabuleiro, mas enfrentam estrangulamentos de infraestrutura e escassez de recursos estratégicos já dominados por terceiros.
3. A estratégia chinesa: o Go industrial e a captura de nós
A ascensão da China ao controle das cadeias globais de valor reflete de maneira quase sistemática a doutrina do Weiqi: em vez de tentar derrubar imediatamente o sistema ocidental, Pequim cercou as infraestruturas produtivas globais pedra por pedra.
Cerco espacial das terras raras e minérios críticos: A China não se focou apenas na extração de minérios, mas sim no monopólio do processamento químico (vulgo, refinação). Atualmente, controla entre 60% e 90% da capacidade global de refinação de lítio, cobalto, grafite e elementos de terras raras.
O princípio do atari (ameaça silenciosa): No Go, a condição de Atari ocorre quando um grupo de peças do oponente está prestes a ser capturado sem que ele perceba a tempo. Ao posicionar-se como fornecedor indispensável dos produtos básicos da transição energética (painéis solares, turbinas eólicas, baterias elétricas, veículos elétricos (EV)), a China criou dependências assimétricas no Ocidente.
Iniciativa ‘Cinturão e Rota’ (Belt and Road Initiative - BRI): Um mapa da infraestrutura logística chinesa ao redor do mundo assemelha-se a um tabuleiro de Go no meio do jogo. Portos, ferrovias e rotas de processamento em África, América Latina e Sudeste Asiático funcionam como pontos encadeados que cercam os fluxos globais de comércio.
4. Análise comparativa dos modelos estratégicos
Em suma, o confronto geopolítico contemporâneo revela o choque entre duas filosofias: enquanto o Ocidente joga Xadrez focado na inovação de ponta e em sanções diretas na ponta final da cadeia, a China joga Go, ocupando silenciosamente o terreno fundamental de produção, extração e refinação.
O resultado é um cenário onde o Ocidente detém as máquinas mais avançadas de fotolitografia ou direitos de propriedade intelectual de software mais complexos, mas a China detém as chaves para as matérias-primas e a manufatura sem as quais o ecossistema tecnológico não pode funcionar. A eficácia futura das políticas industriais ocidentais dependerá da sua capacidade de abandonar a mentalidade de lances rápidos de Xadrez e adotar uma visão integrada de rede, mais próxima das dinâmicas do Go.