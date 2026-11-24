A análise do comportamento geopolítico recorre frequentemente a metáforas lúdicas para decodificar como diferentes potências projetam influência. O diplomata e estrategista norte-americano Henry Kissinger, no seu famoso livro “On China”, salientou que a tradição estratégica ocidental é conceitualmente análoga ao Xadrez, enquanto a filosofia geopolítica chinesa encontra no jogo Go (Weiqi) a sua expressão mais fiel.

Esta distinção transcende o escopo cultural e oferece uma chave de leitura indispensável para compreender a disputa contemporânea entre a China e o Ocidente sobre as cadeias de fornecimento globais e bens estratégicos – como terras raras, semicondutores, baterias e tecnologias relativas à transição energética.

1. As metáforas lúdicas: Xadrez versus Go