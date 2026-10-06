A figura do dia: Rui Rocha e o declínio da IL

Deixou de ser líder e libertou-se de amarras para nos dizer ao que vai. Enquanto líder foi acusado por vários militantes de centralizar o poder e de silenciar a oposição interna, mas agora, livre como um pombo, tornou-se o verdadeiro Inquisidor-Mor do Reino. Fala dos imigrantes e da imigração como se fosse o número dois de André Ventura, ataca o caráter dos adversários e faz vídeos com bonequinhos e cenouras para captar as atenções do povo e provar aos jovens o quanto é fixe ser-se assim, um grande maluco. E que, além do mais, sabe bem o peso das prioridades. Só assim se explica que, no dia em que os deputados votavam uma moção de censura ao governo, o Dr. Rui Rocha tenha preferido estar na CNN a perorar sobre a República. Tenho pena pela IL, um partido que parece ter morrido antes de atingir a maioridade. Não tinha de ser assim.