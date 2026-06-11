A Figura do Dia. O Mestre Yoda ficou sem voz

Não foi esta quarta ou terça-feira, mas aconteceu por estes dias: a voz do Mestre Yoda nunca mais será ouvida.Na fábrica de magia de George Lucas descobrir-se-á facilmente um dador de cordas vocais ou, em alternativa, a Inteligência Artificial reproduzirá na perfeição o timbre de Tom Kane que, rodeado de três filhos biológicos e de seis adotados nos mais miseráveis albergues de uma cidade na fronteira do Kansas com o Missouri, se calou para sempre..Antes de abalar para uma floresta desconhecida, Tom ainda conseguiu reproduzir para os seus miúdos já crescidos duas ou três falas de Yoda, como o célebre e simbólico conselho de que o mundo precisa hoje, mais do que nunca, de escutar: “O medo é o caminho para o lado negro”Tinha 60 e poucos anos, mas estava debilitado por um AVC. O criador da Guerra das Estrelas visitou-o e agradeceu-lhe por ter dado voz a uma figura inspirada num conto de fadas mitológico, uma criatura pequena, insignificante, incapaz de forçar uma mosca a travar o voo, mas que depois se revela como o guardião dos segredos que nos protegem da escuridão, do mal e da ignorância..“Antes de abalar para uma floresta desconhecida, Tom ainda conseguiu reproduzir para os seus miúdos já crescidos duas ou três falas de Yoda, como o célebre e simbólico conselho de que o mundo precisa hoje, mais do que nunca, de escutar: 'O medo é o caminho para o lado negro'.” .Yoda foi desenhado na perfeição, com as rugas da testa e os olhos de Einstein, mas não teria sido o sábio que iluminou o mundo, e tantas gerações, sem a voz que agora deixámos de poder escutar.É como se o caminho para escaparmos às trevas tivesse ficado mudo quando mais precisávamos que nos indicasse a estrada certa para escaparmos a Palpatine e aos soldados do seu imoral e corrupto Império Galáctico. Estamos mais sozinhos, mas o medo não é uma opção.